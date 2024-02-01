الجمعة 2 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التحكيم الإماراتي يشارك في إدارة مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية

التحكيم الإماراتي يشارك في إدارة مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية
1 فبراير 2024 16:21

بوظبي (الاتحاد)
عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حكم الساحة الدولي عادل النقبي (حكماً رابعاً)، والحكم المساعد الدولي حسن المهري (حكماً خامساً)، والحكمين الدوليين محمد عبدالله حسن، وعمر آل علي (حكما فيديو) ضمن طاقم حكام مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام غداً الجمعة على استاد الجنوب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 في الدوحة.
وتعد هذه المشاركة السابعة لطاقمنا الوطني الذي أدار مباريات ماليزيا والأردن، وسوريا وأستراليا، والأردن والبحرين في مرحلة دور المجموعات، ومباراة أستراليا وإندونيسيا في دور الستة عشر.
كما شارك بعض عناصره (حكام للفيديو) ضمن أطقم التحكيم التي أدارت مباريات أوزبكستان وتايلاند، والسعودية وكوريا الجنوبية، والبحرين واليابان، ضمن ذات الدور.

أخبار ذات صلة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
عاجل.. مبروك يا «نشامى».. منتخب الأردن يصنع التاريخ في كأس آسيا
التحكيم الإماراتي
أستراليا
كوريا الجنوبية
كأس آسيا
آخر الأخبار
طبيب يعالج امرأة مصابة بالسرطان
الترفيه
أطبّاء يحذّرون مرضى السرطان من ممارسات خطيرة
اليوم 19:35
علم السويد والناتو
الأخبار العالمية
المجر تكشف عن شرط للتصديق على انضمام السويد إلى الناتو
اليوم 19:12
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
علوم الدار
محمد بن راشد: صناعة الأمل ترجمة أسمى لمعنى الإنسانية ونبل القيم
اليوم 18:32
هطول أمطار على الدولة
علوم الدار
أمطار على الدولة
اليوم 18:18
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
الرياضة
«النشامي» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً
اليوم 18:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©