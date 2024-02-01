التحكيم الإماراتي يشارك في إدارة مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية

بوظبي (الاتحاد)

عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حكم الساحة الدولي عادل النقبي (حكماً رابعاً)، والحكم المساعد الدولي حسن المهري (حكماً خامساً)، والحكمين الدوليين محمد عبدالله حسن، وعمر آل علي (حكما فيديو) ضمن طاقم حكام مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية، التي ستُقام غداً الجمعة على استاد الجنوب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 في الدوحة.

وتعد هذه المشاركة السابعة لطاقمنا الوطني الذي أدار مباريات ماليزيا والأردن، وسوريا وأستراليا، والأردن والبحرين في مرحلة دور المجموعات، ومباراة أستراليا وإندونيسيا في دور الستة عشر.

كما شارك بعض عناصره (حكام للفيديو) ضمن أطقم التحكيم التي أدارت مباريات أوزبكستان وتايلاند، والسعودية وكوريا الجنوبية، والبحرين واليابان، ضمن ذات الدور.