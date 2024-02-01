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الرياضة

بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور تنطلق 16 فبراير

بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور تنطلق 16 فبراير
1 فبراير 2024 19:30


دبي (وام)
تنطلق 16 فبراير الجاري النسخة الثالثة من أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم الرياضي 2023 - 2024، التي يستضيفها ميدان الروية بدبي بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتقام البطولة بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اتحاد الصقور، وبمشاركة نخبة من الصقارين في 3 أشواط متنوعة.
وتتضمن الأشواط الثلاثة المدرجة في درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور شوط فئة الشيوخ، وشوط فئة العامة مفتوح، وشوط فئة العامة ملاك، وتسلّط جميع الأشواط الضوء على المستوى المتقدم للصقور المنّتجة داخل دولة الإمارات، من خلال متابعة ملموسة وعملية بالوقوف على النتائج والأزمنة المسجّلة لكل سباق.
واعتمد مجلس إدارة اتحاد الصقور مبادرة أفضل مُنتِج لسباقات الصقور لفئتي الأفراد ومراكز الإكثار للصقور المُنتَجَة داخل الدولة كمساهمة إضافية لدعم الإنتاج المحلي، وسيتم اختيار أفضل مُنتِج على مستوى مراكز الإكثار ومستوى الأفراد المنتجين داخل الدولة في نهاية الموسم الحالي، حيث سيتم تكريم المنتجين من قبل الاتحاد وفقاً لآلية احتساب النقاط لجائزة مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور.
وأكد راشد بن مرخان الأمين العام للاتحاد أن أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور من أهم الأحداث المدرجة في الأجندة السنوية لاتحاد الإمارات للصقور، والتي تُختتم بها فعاليات الموسم الرياضي سنوياً. وقال: «تتجسد خلال هذا الحدث جهود ومساعي الصقارين لتقديم أفضل ما لديهم من مستويات، انسجاماً مع أهداف اتحاد الإمارات للصقور التي تسعى إلى تنمية الإنتاج الوطني للصقور والارتقاء به إلى أفضل المستويات العالمية، وتقديم أوجه الدعم الكامل لمنتسبي رياضة الصقور التراثية في مختلف الأحداث والمسابقات، باعتبارها مكوناً أصيلاً من مكونات الهوية الوطنية والموروث الثقافي والتاريخي للإمارات».
وأوضح أن مبادرة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور (أفضل منتج) للموسم الرياضي 2023 - 2024، ستعمل بالتوازي مع الأشواط، بهدف استدامة جميع الممارسات الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج توافقاً مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى استدامة رياضة سباقات الصقور والحفاظ على مكتسباتها.

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