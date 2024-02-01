هل ينتقل هاميلتون إلى فيراري؟



لندن (رويترز)

ذكرت تقارير إعلامية متعددة، اليوم الخميس، أن لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، سينتقل بشكل مفاجئ من مرسيدس إلى فيراري عام 2025 كبديل للسائق الإسباني كارلوس ساينز.

ورفض فريقا مرسيدس وفيراري التعليق على هذه التكهنات.

وقالت محطة سكاي سبورتس إنه من المفهوم أن توتو فولف رئيس فريق مرسيدس سيطلع الفريق على الأمر قبل الإعلان الرسمي في وقت لاحق اليوم.

وينافس هاميلتون (39 عاماً) مع مرسيدس منذ 2013 وفاز بأول ألقابه عام 2008 مع مكلارين. وينتهي عقده الحالي بنهاية العام المقبل، ومن المؤكد أن الانتقال إلى فيراري سيمتد إلى عصر المحركات الجديدة في 2026، وارتبط السائق البريطاني بالانتقال مراراً إلى مارانيللو خلال مسيرته، خاصة عندما كان على وشك تجديد عقده، لكنه وقع عقداً جديداً لمدة عامين مع مرسيدس في أغسطس الماضي.

ورغم ولائه لمرسيدس، يظل هاميلتون قريباً من فريد فاسور رئيس فيراري بعد فوزه ببطولات فورمولا 3 وجي.بي 2 (الآن فورمولا 2) مع فريق المسؤول الفرنسي (أية.آر.تي) كناشئ في عامي 2005 و2006.

وقال فاسور في أغسطس إنه يتحدث مع هاميلتون في كل سباق.

وفي 2019، قال فولف إن هاميلتون ومرسيدس ناقشا إمكانية انضمامه إلى فيراري في يوم ما وأن هذه الخطوة لن تكون مثيرة، وقال المسؤول النمساوي بعدها «عليك أن تعترف ببساطة أنه من المحتمل أن يكون في ذهن كل سائق القيادة لفيراري في يوم ما. إنها العلامة الأكثر شهرة وتاريخية في فورمولا 1، واحترم تماماً إذا كان لدى السائق أي رغبة في الانضمام إلى فيراري، حتى إذا ناقشنا ذلك داخل الفريق ومع لويس، واتفقنا على الموضوع».

ولم يفز هاميلتون، السائق الأكثر نجاحاً في فورمولا 1 عبر التاريخ برصيد 103 انتصارات و104 انطلاقات من المركز الأول في مسيرته التي بدأت عام 2007، بأي سباق منذ ديسمبر كانون الأول 2021 مع معاناة مرسيدس للمنافسة مع رد بول وسائقها ماكس فرستابن.