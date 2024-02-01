%66.6 نجاح «سفراء دورينا» في اختبار التأهل لدور الـ8 في بطولتي «آسيا» و«أفريقيا»

معتصم عبدالله (دبي)

حجز ثلثا العدد الإجمالي لـ «سفراء دوري أدنوك للمحترفين»، المشاركين مع منتخبات بلدانهم في المسابقتين القاريتين «كأس آسيا» المقامة حالياً في قطر، وكأس إفريقيا التي تُلعب في كوت ديفوار، مقاعدهم في «الدور ربع النهائي» بعد النجاح في اختبار «ثمن النهائي» في الوقت الذي ودع فيه ثلاثة لاعبين مع منتخبات بلدانهم من أول الأدوار الإقصائية.

شملت قائمة «سفراء دورينا» الناجحين في اختبارات التأهل لربع النهائي السداسي في البطولتين القاريتين، بارك يونج وو لاعب العين «كوريا الجنوبية»، مهدي قائدي لاعب اتحاد كلباء «إيران»، عبدالله عبدلاييف لاعب خورفكان «أوزبكستان»، يوسف نياكاتي مهاجم نادي بني ياس «مالي»، آرون تيشيبولا لاعب حتا «الكونجو»، إديلسون بورجيس مدافع البطائح «الرأس الأخضر».

وودع في المقابل من عتبة الدور ثمن النهائي للمشاركتين القاريتين في آسيا وإفريقيا، الثلاثي علي مدن لاعب نادي عجمان «البحرين»، عمر خربين مهاجم نادي الوحدة «سوريا»، أبوبكر كمارا مهاجم فريق نادي الجزيرة «موريتانيا».

وعلى غرار التباين في مشاعر الفرحة للمتأهلين لربع النهائي، والحسرة للمودعين من ثمن النهائي، تباينت مشاركات «سفراء دورينا» في اول جولات المباريات الإقصائية في البطولتين، حيث شهدت المباراة الحماسية لمنتخب إيران وسوريا في ثمن نهائي «كأس آسيا»، والتي انتهت بتفوق الأول بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، مواجهة مباشرة جمعت مهدي قائدي لاعب «النمور» ومنتخب إيران، الذي شارك أساسياً لـ 63 دقيقة قبل استبداله في الحصة الثانية في مواجهة منافسه السوري عمر خربين مهاجم «العنابي» ومنتخب «نسور قاسيون»، والذي سجل هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 61 من ركلة جزاء قبل خروجه بديلاً في الدقيقة 87.

في المقابل، شارك بارك يونج وو لاعب «الزعيم» ومنتخب كوريا الجنوبية بديلاً في الشوط الثاني لمباراة منتخب بلاده أمام السعودية التي انتهت بفوز «محاربي التايجوك» بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبقى عبدالله عبدلاييف لاعب أوزبكستان ونادي خورفكان، على مقاعد البدلاء متابعاً تأهل منتخب بلاده المستحق على حساب تايلاند بالفوز 2-1، بدورها لم تشفع الدقائق الـ 90 التي شارك فيها الدولي علي مدن لاعب عجمان ومنتخب البحرين أساسياً في تجنب «الأحمر» الخسارة أمام منافسه منتخب اليابان 1-3. وبعيداً عن ملاعب آسيا، شهدت «كأس أفريقيا» مشاركة آرون تيشيبولا لاعب منتخب الكونجو ونادي حتا، بديلاً في المباراة أمام منتخب مصر التي انتهت بفوز الأول بركلات الترجيح 8-7 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، وشارك تيشيبولا بديلاً في الدقيقة 79 ليكمل الشوط الثاني والأشواط الإضافية وينجح في تسجيل ركلة الترجيح الخامسة.

وعلى غرار دقائق تيشيبولا في الشوط الثاني، شارك أبوبكر كمارا لاعب منتخب موريتانيا ونادي الجزيرة بديلاً في مباراة منتخب بلاده أمام الرأس الأخضر 0-1، في الوقت الذي بقى فيه إديلسون بورجيس مدافع البطائح ومنتخب الرأس الأخضر على الدكة في المباراة ذاتها، وهو ذات السيناريو الذي كرره يوسف نياكاتي مهاجم منتخب مالي ونادي بني ياس، بجلوسه على الدكة في المباراة أمام بوركينا فاسو 2-1.



المتأهلون إلى الدور «ربع النهائي»

كأس آسيا:

- بارك يونج وو لاعب العين مع كوريا الجنوبية ونادي العين، «بديل» في مباراة السعودية

- مهدي قائدي لاعب إيران ونادي اتحاد كلباء، «أساسي» 63 دقيقة في مباراة سوريا

- عبدالله عبدلاييف لاعب أوزبكستان ونادي خورفكان، «على الدكة» في مباراة تايلاند

كأس أفريقيا:

- يوسف نياكاتي مهاجم منتخب مالي ونادي بني ياس، على الدكة في مباراة بوركينا فاسو

- آرون تيشيبولا لاعب منتخب الكونجو ونادي حتا، بديل في مباراة مصر

- إديلسون بورجيس مدافع منتخب الرأس الأخضر ولاعب البطائح، على الدكة في مباراة موريتانيا.



المودعون من «ثمن النهائي»

- علي مدن لاعب منتخب البحرين ونادي عجمان، «أساسي» 90 دقيقة في مباراة اليابان

- عمر خربين لاعب منتخب سوريا ونادي الوحدة، «أساسي» أمام إيران لـ 87 دقيقة وسجل هدفاً

- أبوبكر كمارا لاعب منتخب موريتانيا ونادي الجزيرة، «بديل» في مباراة الرأس الأخضر.