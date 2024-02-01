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الرياضة

شركة كلباء توقع مذكرة تفاهم مع «الجامعة»

شركة كلباء توقع مذكرة تفاهم مع «الجامعة»
2 فبراير 2024 00:48

فيصل النقبي (كلباء) 

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أبرمت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم مذكرة تفاهم مع جامعة كلباء، ووقع من جانب الشركة محمد عبيد اليماحي رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، ومن جانب الجامعة الدكتور سيف سالم حسن القايدي مدير جامعة كلباء، وتهدف المذكرة إلى تبادل أفضل الممارسات في مجال الرياضة والتدريب وتنظيم البرامج والأنشطة المشتركة، بما يعود بالنفع للجامعة والطلبة وأبناء المدينة وأيضاً تبادل الترويج والتسويق للبرامج من الناحية الأكاديمية والرياضية.
حضر مراسم التوقيع الدكتورة نجوى الحوسني نائب رئيس جامعة كلباء وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وممثلون عن الطرفين.

اتحاد كلباء
كلباء
محمد عبيد اليماحي
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