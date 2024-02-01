الوحدة يستعد لإعلان «الصفقة الشتوية الوحيدة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

يستعد نادي الوحدة للإعلان عن صفقة التعاقد مع الأوزبكي عزيز بك تورجونباييف جناح فريق باختاكور الأوزبكي، خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد إتمام التعاقد مع اللاعب، وإنهاء كافة التفاصيل المالية مع ناديه ليتعاقد معه «العنابي» بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم.

وسيحل عزيز بك بدلاً للأرجنتيني جوانكا المعار من الشباب السعودي، الذي تقرر رحيله عن الفريق لكن لم تتحدد وجهته بعد.

ومن المقرر أن تكون صفقة استبدال جوانكا بعزيز بك هي الوحيدة التي سوف يبرهما الوحدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الراهنة، سواء على صعيد الأجانب أو المحليين.

على جانب آخر، يواصل الفريق تدريباته تحت قيادة المدرب الصربي جوران، وذلك بعد مواجهة الفيحاء السعودي في المباراة الودية الثالثة التي خاضها الفريق، خلال فترة التوقف بعد تنظيم الدورة الودية الدولية التي شارك فيها أندية الزمالك المصري والاتفاق السعودي، وأم صلال القطري.

وسيكتفي «العنابي» بالمواجهات الودية الثلاث، استعداداً لعودة دوري أدنوك للمحترفين على أن تقتصر الاستعدادات على التدريبات اليومية فقط خلال الأيام المقبلة.