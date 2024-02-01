16 فريقاً في انتظار قرعة كأس رئيس الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الإماراتية يوم الاثنين المقبل نحو العاصمة أبوظبي، وتحديداً فندق إرث، حيث قرعة دور الستة عشر لمسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023-2024، البطولة الأغلى التي ينتظرها المجتمع كونها مناسبة رياضية وطنية.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 16 فريقاً، 14 فريقاً من أندية المحترفين: الشارقة «بطل النسخة الماضية»، العين، شباب الأهلي، الوصل، الوحدة، الجزيرة، النصر، بني ياس، البطائح، خورفكان، اتحاد كلباء، عجمان، حتا والإمارات إلى جانب فريقي دبا والعربي المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، التي أقيمت في شهر ديسمبر الماضي.

وأجرت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بعض التعديلات على نظام المسابقة في نسختها الجديدة بهدف إضفاء مزيد من الإثارة والقوة والندية بين الفرق المتنافسة، أبرزها لعب مباريات دور الستة عشر على ملعب أحد طرفي المباراة بحسب القرعة، بينما ستُلعب مباريات الدورين الربع النهائي ونصف النهائي على ملاعب محايدة، علماً أن نظام البطولة يقضي بخروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع الأدوار.

وحدد اتحاد الكرة مواعيد مباريات مختلف الأدوار، وستُلعب مباريات دور الستة عشر على مدار 3 أيام (16 – 17 – 18 فبراير الجاري)، ومباريات الدور ربع النهائي يومي (2 – 3 أبريل المقبل)، ومباراتا الدور نصف النهائي يومي (16 – 17 أبريل)، على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقاً.