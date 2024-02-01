دبي تستضيف ستريت وبارك للتزلج على اللوح

دبي (الاتحاد)

كشف مجلس دبي الرياضي تفاصيل استضافة جولتي ستريت وبارك لمحترفي التزلج على اللوح في دبي للعام الثاني على التوالي بمنافستين متعاقبتين من جولة التزلج على اللوح العالمية، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك في دبي هاربر، وتنطلق جولة «ستريت» للمحترفين من 25 فبراير الجاري إلى 3 مارس، المقبل تليها جولة «بارك» للمحترفين من 3 إلى 10 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 500 متسابق.

وتستضيف نسخة هذا العام مؤسسة وورلد سكيت وشركة أرادَ للتطوير العقاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتأتي أهمية البطولة كونها مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس دبي الرياضي، وحضره ساباتينو اراكو، رئيس مؤسسة وورلد سكيت، وأحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وعلي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وراي تينستون مدير الفعاليات في أرادَ.

وقال ساباتينو أراكو: «أصبحت مدينة دبي وجهة عالمية في استضافة أبرز الفعاليات الرياضية، ويسعدنا أن يحظى مشجعو هذه الرياضة بمتابعة مهارات نخبة محترفي العالم، وأن يشهدوا تتويجهم ويشاركوهم لحظات تأهلهم إلى دورة الأولمبياد 2024، ومن المؤكد أننا سنشهد منافسات قوية إذ تعد جولتي «ستريت وبارك» للمحرفين، بمثابة التصفيات النهائية للمشاركة في الأولمبياد».

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «سعداء بعودة أمهر المتزلّجين في العالم مرّة أخرى إلى الإمارات، وذلك في أعقاب استضافة فعاليّة استثنائية حظيت بنجاحٍ كبير وأصداءٍ إيجابية واسعة في العام الماضي». وأضاف: «من الرائع أن نرى الشرق الأوسط وقد أصبح موقعاً مركزياً لإحدى أسرع الرياضات نمواً في العالم حالياً، ونحن نتطلّع لاستضافة فعاليةٍ جديدة تستقطب أفضل المهارات العالمية في هذا المجال».

وقال علي عمر البلوشي: «البطولة تعد إضافة كبيرة لقائمة الفعاليات الرياضية في الدولة، وكذلك للسياحة الرياضية، رغم تنظيم بطولات عالمية أخرى في دبي خلال الفترة ذاتها إلا أن هذه البطولة التي تجذب الشباب في كل دول العالم ستنال اهتماماً كبيراً من الجمهور».