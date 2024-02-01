«ديربي مدريد» يطرق الأبواب للمرة الرابعة!

مدريد (الاتحاد)

يستضيف ملعب «سانتياجو برنابيو» لقاء «ديربي مدريد» للمرة الأولى هذا الموسم، عندما يلتقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ومع ذلك، سيكون هذا هو اللقاء الرابع بين «البلانكوس» و«الروخيبلانكوس»، خلال الموسم الحالي، والمواجهة الثالثة بينهما في غضون شهر واحد.

مهدت تلك اللقاءات السابقة الطريق لهذه المواجهة القادمة، ويتوقع المشجعون المزيد من الأهداف، نظراً لوجود 5.33 هدف في المتوسط لكل مباراة لديربي مدريد حتى الآن هذا الموسم، ولم تكن هناك شباك نظيفة في مباراة رسمية بينهما منذ فوز أتلتيكو 1-0 في مايو 2022.

يستمتع ريال مدريد بموسم مثير للإعجاب بشكل عام، حيث فاز بالفعل بلقب كأس السوبر الإسباني، وهو في صلب السباق على اللقب في الدوري، وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا بسجل مثالي، وبالمجمل من بين 31 مباراة لعبها حتى الآن هذا الموسم، خسر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مرتين فقط، لكن كلتا الهزيمتين كانتا أمام أتلتيكو مدريد.

من المثير للاهتمام أن ننظر إلى الإحصائيات الدفاعية لريال مدريد للموسم ككل. لقد استقبلوا 30 هدفاً فقط في المجموع، أي أقل من هدف واحد في المباراة، لكن 10 من هذه الأهداف تم تسجيلها بوساطة الفريق الجار. بمعنى آخر، يتلقى ريال مدريد 0.71 هدفاً فقط في المباراة الواحدة ضد جميع المنافسين الآخرين، لكنه يستقبل 3.33 هدف في المباراة الواحدة عندما يواجه «الكولشونيروس».

لذلك، ربما يكون سيميوني وفريق أتلتيكو مدريد قد توصلوا إلى طريقة لإيقاف ريال مدريد وتحقيق النتائج، ولم يتمكن أتلتيكو مدريد من التغلب على منافسه ثلاث مرات، أو أكثر في الموسم نفسه منذ موسم 2014-2015، ولكن سيكون هذا هو الهدف يوم الأحد عندما يقومون برحلة قصيرة إلى البرنابيو لخوض هذه المواجهة في مسابقة الدوري. خلال هذا الموسم، التقى الفريقان في مرحلة الذهاب في الدوري، وتحديداً في سبتمبر الماضي في الجولة السادسة، عندما حقق أتلتيكو مدريد فوزاً رائعاً 3-1 على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، عندما سجلوا أهدافهم الثلاثة بالرأس - اثنان عن طريق ألفارو موراتا، وواحد عن طريق أنطوان جريزمان.

ومع ذلك، ثأر ريال مدريد عندما واجه منافسه القديم في السعودية يوم 10 يناير الماضي في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث سجل داني كارفخال هدفاً في وقت متأخر، ليجعل النتيجة 3-3، ويفرض وقتاً إضافياً، سجل فيه خوسيلو وإبراهيم دياز هدفين ليفوز «البلانكوس» 5-3، ويقطع تذكرة التأهل إلى النهائي، الذي فازوا به على برشلونة، ليرفعوا الكأس الأول هذا الموسم.