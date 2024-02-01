«الإمارات القابضة» يعلن تشكيلته لـ«طواف الإمارات للسيدات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، عن تشكيلته التي يشارك بها في النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024، والتي تضم سيلفيا بيرسيكو، وكيارا كونسوني، وألينا أمياليوسيك، وكارلين سوينكيلز، وإريكا ماجنالدي، وتيريزا نيومانوفا.

بدأ فريق الإمارات القابضة (ADQ) للدراجات الهوائية عام 2024 بخطى واثقة ونجاحات كبرى، فقد حقق الفريق ثلاثة انتصارات مهمة أكدت على تفاني لاعباته، وعلى مكانته المتنامية على الساحة العالمية، فقد فازت اللاعبة إليونورا جاسباريني في بطولة «مايوركا» للسيدات، وانتزعت الدراجة صوفيا بيرتيزولو الفوز في سباق «جيلونج كلاسيك» في أستراليا، حيث دعمتها زميلتها في الفريق صفية الصايغ التي شاركت في ثلاثة سباقات في أستراليا، أما الإنجاز الثالث فكان من نصيب اللاعبة دومينيكا فلودارشيك، التي لم تكتفِ بالحصول على المركز الثاني في سباق الطريق للسيدات بجامعة ديكين فحسب، بل حصلت أيضاً على قميص القيادة في طواف العالم للدراجات للسيدات، لتمهد هذه الإنجازات المتوالية الطريق أمام الفريق لموسم واعد خلال عام 2024.