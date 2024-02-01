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الرياضة

3 مباريات لمنتخب الجودو في افتتاح «باريس جراند سلام»

3 مباريات لمنتخب الجودو في افتتاح «باريس جراند سلام»
2 فبراير 2024 00:48

أبوظبي (الاتحاد)

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يخوض منتخب الجودو صباح اليوم، 3 مباريات في افتتاح منافسات بطولة «باريس جراند سلام» للجودو، التي تستمر مبارياتها حتى الرابع من فبراير الحالي، بمشاركة 652 لاعباً ولاعبة من 110 دول، من بينها 10 دول عربية، ممثلة في منتخبات الإمارات، والبحرين، السعودية، الكويت، قطر، مصر، تونس، لبنان الجزائر، وجيبوتي، حيث تبدأ منافساتها بالوزن الخفيف على ضوء قرعة البطولة، التي جرت مساء أمس الخميس.
وتشهد جولة اليوم الافتتاحية التي تقام بقاعة «أكورا أرينا بيرسي» في الدور التمهيدي للبطولة لفئة الوزن الخفيف، خوض لاعبتنا بشيرات خرودي مباراتها ضمن منافسات (وزن تحت 52)، فيما تلعب باتسو ألتان مباراتها الافتتاحية في (وزن تحت 57 كجم)، وعلى مستوى الرجال، يخوض اللاعب نارمند بيان مباراته في (وزن تحت 66 كجم).
ويشهد اليوم الثاني للبطولة خوض لاعبنا كريم عبد اللطيف مباراته في (وزن تحت 73 كجم)، فيما يلعب اللاعب طلال شفيلي في منافسات (وزن تحت 81 كجم)، وسيكون ختام مشاركة منتخبنا يوم الأحد ضمن مباريات الوزن الثقيل، التي تبدأ بمباراة لاعبنا جريجوري أرام في (وزن تحت 90 كجم)، واللاعب ظافر آرام في (وزن تحت 100 كجم)، وتختتم بمباريات الوزن الثقيل بمنافسات فوق 100 كجم، التي يخوض فيها لاعبنا عمر معروف مباراته في مواجهات البطولة.
وتأتي مشاركة المنتخب الأول للجودو، ضمن برنامج إعداده لأولمبياد باريس 2024، بعد أن ضمن جودو الإمارات مشاركة 5 لاعبين حتى الآن في منافسات الأولمبياد، والتي تسبقها بطولة العالم الكبرى للجودو المؤهلة التي تستضيفها أبوظبي، خلال الفترة من 19 إلى 24 مايو المقبل.
من ناحية أخرى، ينظم اتحاد الجودو يوم غدٍ السبت بصالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، بطولة كأس السفير الياباني السنوية المفتوحة للجودو للجنسين لفئة الناشئين والناشئات، والتي تتجدد إقامتها بالتعاون بين الاتحاد والسفارة اليابانية في الدولة وبرعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وسط مشاركة واسعة من الأندية الأعضاء والمراكز الخاصة على مستوى الدولة.
وانتهت لجنة الجودو المحلية برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد من وضع كافة الترتيبات التنظيمية والفنية لإنجاحها، وفقاً لشروط البطولة، التي حددتها اللجنة، والتي أعلنت فتح باب التسجيل منذ يوم أول يناير الماضي، فيما تبدأ عملية الميزان اليوم بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونادي الفجيرة للفنون القتالية.
وتبدأ فعاليات البطولة في العاشرة من صباح الغد في أبوظبي بمنافسات الدور التمهيدي، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة، وشملت منافسات الذكور 8 أوزان، ما بين تحت 50 كجم، وفوق 90 كجم، أما فئة البنات فتكون في 8 أوزان تحت 40 كجم وفوق 70 كجم، وتبدأ الأدوار النهائية، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً.
وضمت قائمة البنات 21 لاعبة من فريقي الشارقة لرياضة المرأة والفجيرة للفنون القتالية، أما الذكور فيشارك نحو 100 لاعب من أندية النصر، الشارقة، والشارقة للدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، خورفكان، الفجيرة للفنون القتالية، مركز الظفرة، أولمبيكس دبي، أكاديمية نوجيرا، ومركز تندرا دبي. 
يذكر أن أندية الشارقة والفجيرة للفنون القتالية واتحاد كلباء سبق لهما الفوز بلقب بطولة كأس السفير الياباني لدى الدولة السنوية للجودو.

باريس
الجودو
محمد بن ثعلوب
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