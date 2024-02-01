«الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو» تبدأ المنافسات اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشّاق الجو جيتسو اليوم، إلى مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية مع الانطلاقة المرتقبة لبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو، أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد، وينظمها اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، بمشاركة كبيرة من أندية وأكاديميات الدولة والعالم في فئات البراعم والناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتنطلق البطولة بمنافسات فئة الأطفال والبراعم والأشبال من عمر (4 -13 عاماً)، فيما تتضمن منافسات اليوم الثاني غداً السبت فئتي الشباب والأساتذة، على أن تختتم البطولة «الأحد» بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين.

وشهدت الأيام الأخيرة قبل انطلاق البطولة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في المنافسات حيث ناهز عدد اللاعبين المشاركين 1500 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات من نحو 50 دولة، في مقدمتها الإمارات وكولومبيا والبرازيل.

وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو بالإقبال الكبير على المشاركة في منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو والتي تعتبر أولى بطولات الموسم الجديد، مثمناً الحرص الكبير من الأندية والأكاديميات من الدولة ومختلف أنحاء العالم على الحضور القوي في المنافسات انطلاقاً من أهميتها في تحديد مدى جاهزية اللاعبين واللاعبات واستعداداتهم للدخول في منافسات الموسم.

ويضيف البطران: «تتمتع بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو بقوة المنافسة والحماس والحضور الجماهيري الواسع، وتفسح المجال أمام اختبار قدرات اللاعبين ومهاراتهم على التفوق على البساط في ظل مشاركة نخبة من المحترفين العالميين الذين يشكّلون قيمة مضافة لأجواء المنافسات، وحافزاً مهماً للاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم أمام الجماهير والمنافسة على المراكز الأولى لصعود منصات التتويج».

ونوّه البطران بالمساهمة الفاعلة لبطولات الرابطة في استهداف فئات الأطفال والبراعم والأشبال، بما يضمن تأسيس جيل واعد من الأبطال الذين ينتظرون الفرصة لإظهار شغفهم وترجمة تطورهم في الرياضة والمنافسة على أعلى المستويات والتفوق في مختلف المحافل المحلية والدولية.

من جهته يقول رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP: «نتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية وسط حضور لافت للنجوم الذين توافدوا من خارج الدولة للمشاركة خصيصاً في النزالات».

وتابع: «تحظى البطولة بأهمية كبرى كونها أولى بطولات الموسم المحلي الجديد وتدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة تضاف للرصيد الذي يؤهله لفرصة المنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، ما يعطيها قيمة كبرى ضمن بطولات الموسم».

ويقول محمود السيد مدير أكاديمية الجو جيتسو بنادي الوحدة: «ندرك مدى أهمية هذه البطولة في هذا التوقيت تحديداً، خصوصاً أنها تفتتح منافسات الموسم الجديد، وتوفر أفضل فرص الاحتكاك للاعبين بما يسهم في إكسابهم المزيد من الخبرة في ظل مشاركة نخبة اللاعبين من حول العالم».

وأكد السيد أن نادي الوحدة سيشارك بـ52 لاعباً ولاعبة، استعدوا بقوة للمشاركة في البطولة، لافتاً إلى أن بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو تمثل نقطة انطلاق مهمة للتحضير والإعداد المثالي للبطولات والاستحقاقات القادمة وعلى رأسها كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس أم الإمارات للجو جيتسو إضافة إلى البطولات العالمية التي تزخر بها أجندة الاتحاد.