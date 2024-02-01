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الرياضة

محمد الشرقي يشهد منافسات «كأس العرب للتايكواندو»

محمد الشرقي في لقطة تذكارية مع الفائزين (وام)
2 فبراير 2024 00:48

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور البطولات الرياضية التي تنظمها الإمارة في تطوير منظومة قطاع الرياضة، والارتقاء بمؤشراته على جميع الأصعدة.
جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من منافسات بطولة كأس العرب المفتوحة ذات التصنيف «G1» الرابعة للتايكواندو التي انطلقت أمس في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.
وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع الرياضة في الألعاب كافة، وتحقيق تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشاد سموه بالجهود المتواصلة لاتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وشراكاتهم الفاعلة مع الاتحادات العربية والدولية في الألعاب القتالية، بما يساهم في تعزيز مكانة الفجيرة في الأوساط الرياضية العالمية في هذا المجال.
وتوّج سموه الفائزين في عدد من الجولات التنافسية في أول أيام البطولة التي استقطبت أكثر من 1300 لاعب ولاعبة.
حضر المنافسات إدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وشداد العمري، رئيس الاتحاد السعودي للتايكواندو.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
البطولة العربية للتايكواندو
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
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