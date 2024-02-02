«المؤدب» يتفادى أخطاء جاريث بيل في مدريد!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تحدث النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام «20 عاماً» هداف ريال مدريد الإسباني عن حياته اليومية في العاصمة الإسبانية مدريد، وقال في حوار لتليفزيون النادي إنه كان يعرف مسبقاً ما ينتظره هناك عندما وافق على الانتقال إلى «سانتياجو برنابيو» في صيف 2023، مقابل 103 ملايين يورو حصل عليها فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني، وها هوأصبح «ورقة رابحة» أساسية في تشكيلة الفريق، حيث سجل 18هدفاً في 26 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات، كما بات جديراً بأن يُطلق عليه لقب «الجلاكتيكو» على غرارنجوم الريال الكبار عبر تاريخه.

وأضاف بيلينجهام في حديثه لتلفزيون النادي: الكل يعرف إن الريال أفضل نادٍ في العالم، ولكن عندما يعيش المرء ذلك عن قرب، يراه أكثر من رائع، ويشعر داخله بأنه في «حلبة» هو فيها «المصارع»، وهذا يخلق لديك حالة خاصة جداً، ولا يمكن لأحد أن يتخيل إلى أي مدى هذا النادي كبير ورائع، ومن المستحيل أن تخطو داخل ملعبه من دون أن تعترف بذلك وتدين له بالعرفان لأنه فوق مستوى الجميع.

وبذل بيلينجهام جهداً كبيراً من أجل الاندماج والتكيف مع بيئته الجديدة سواء داخل الملعب أو خارجه، متجنباً بذلك السقوط في الخطأ الذي ارتكبه الويلزي جاريث بيل نجم الفريق السابق، الذي لم يستطع أن ينسجم مع الأجواء المدريدية رغم طول المدة التي عاشها في مدريد.

وعلق بيلينجهام قائلاً: هناك لحظات أخرج فيها لتناول «فنجان قهوة» بالقرب من منزلي أو الذهاب إلى وسط المدينة لتناول الطعام في أحد المطاعم، ثم أعود أدراجي لكي أستريح قليلاً في حديقة المنزل إذا كان الطقس جميلاً، وإذا كان أصدقائي موجودين، وفي المساء نخرج لتناول طعام العشاء ثم العودة مرة أخرى إلى المنزل، وهذا شيء لطيف جداً إذ ألتقي بالناس في الأماكن التي أتردد عليها، والأمر الجيد إن معظهم لا ينظرون إليك على إنك بيلينجهام لاعب الكرة الشهير، وإنما الإنسان الذي جاء لاحتساء «قدح من القهوة»، وهذا شيء جيد، وكثيراً ما أجد اهتماماً غير عادي بشخصي من جانب الذين أقابلهم في المدينة وأشعر كأنني في بيتي.

وعلق قائلاً: لكن عندما أخرج أكون شخصاً متحفظاً ولا أدخل في مناقشات واسعة مع أعداد كبيرة من البشر، لأن تلك مسألة صعبة بالنسبة لي لعدم إجادتي اللغة الإسبانية، ولكنني أحاول دائماً أن أكون مؤدباً جداً.