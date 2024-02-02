66 ميدالية إماراتية في «بارالمبية غرب آسيا»

رضا سليم (الشارقة)

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة إلى المباراة النهائية، ضمن دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية المقامة حالياً بنادي الثقة للمعاقين بعد فوزه على البحرين 57-42، في الدور نصف النهائي، ليواجه العراق الفائز على السعودية 59-40 في نفس الدور.

وفي منافسات كرة الهدف، تأهل الأردن للمباراة النهائية بعد فوزه على قطر بنتيجة 10-5، ويواجه العراق الفائز على السعودية بنتيجة 11-5 في الدور نصف النهائي.

في الوقت نفسه، قفزت بعثة العراق إلى صدارة الترتيب العام، للدورة بعدما أحرز لاعبوها 66 ميدالية ملونة بواقع 34 ميدالية ذهبية، و24 ميدالية فضية، و8 برونزيات، وجاءت الإمارات في المركز الثاني برصيد 66 ميدالية بواقع 23 ميدالية ذهبية، و20 ميدالية فضية، و23 ميدالية برونزية، وحلت السعودية في المركز الثالث برصيد 48 ميدالية بواقع 17 ميدالية ذهبية و22 فضية و9 برونزيات، والبحرين الرابع 9 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و18 ميدالية برونزية، والأردن 6 ميداليات ذهبية، وفضيتان، و3 برونزيات، وحققت سلطنة عُمان 5 ميداليات ذهبية، و11 فضية و7 برونزيات، وسوريا 5 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، و4 برونزيات، وقطر بـ4 فضيات و3 برونزيات، ولبنان فضيتان وبرونزية.

وشهدت منافسات كرة الطاولة، فوز السعودية بـ 8 ميداليات ملونة بواقع 3 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين، كما حقق العراق 7 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات و3 ميداليات فضية، ونال المنتخب السوري ميدالية فضية وميدالية برونزية، وفاز المنتخب الأردني بميدالية ذهبية، وميدالية برونزية.

حضرت المنافسات الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيس لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، وعبد العزيز محمد العنزي وكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة والشباب السعودية، وكان في استقبالهم الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس المنظمة العليا المنظمة للدورة.

ورفعت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عضو اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة على كل ما قدمه سموه من دعم لأصحاب الهمم معربة عن سعادتها بالتواجد في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، وأوضحت أنّ الإمارات والشارقة بشكل خاص أصبحت تحتضن البطولات والألعاب لأصحاب الهمم، لما وفرته الشارقة من تسهيلات كبيرة لهذه الفئة، وكل الشكر لنادي الثقة ومجلس إدارته على استضافته مثل هذه البطولات العالمية والإقليمية وتوفير كل التسهيلات لكل الوفود واللاعبين.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة أن الشارقة تحتل مرتبة عالمية متقدمة في تنظيم البطولات الدولية، وتعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم، لتحقيق أرقام جديدة وتأهيلية للمنافسات البارالمبية.

وأعرب عبدالعزيز محمد العنزي، وكيل وزارة الرياضة المساعد لشؤون الرياضة، والشباب بالسعودية، عن فخره بالمستويات التي قدّمها جميع اللاعبين المشاركين في البطولة وخصوصاً السعوديين على مدار أيام البطولة والتزامهم وحرصهم على إثراء البطولة من خلال النتائج المميزة، وتحقيقهم أكثر من 40 ميدالية ملونة مختلفة.