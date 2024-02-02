«التعادل الثالث» يفرض نفسه على «ودية» النصر والأهلى

معتصم عبدالله (دبي)

فرض «التعادل الثالث» نفسه على سلسلة التجارب الودية لفريق نادي النصر، مباراته أمام ضيفه الأهلي السعودي 2-2 مساء أمس على استاد آل مكتوم، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المسابقات المحلية بالإمارات والسعودية بنهاية التوقف الحالي بداعي إقامة نهائيات كأس آسيا 2023 المقامة بقطر.

وسجل ثنائية «العميد» الإيطالي مانولو جابياديني وعبد الله توري، فيما سجل للراقي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 39، وأيمن فلاتة في الدقيقة 77، وهو التعادل الثالث لـ «الأزرق» في مبارياته الودية بعد مباراتي خورفكان 2-2، والفيحاء السعودي 1-1، مقابل الفوز في مباراتين الأولى أمام يونايتد سبورت في معسكر العين الإعدادي 5-0، والثانية أمام الطائي السعودي 3-0.

ويتضمن برنامج تحضيرات «العميد» قبل استئناف مشوار الدوري خوض وديتين أخيرتين إمام الإمارات والجزيرة الحمراء غداً الأحد، بعد إلغاء التجربة الأخيرة أمام عجمان والتي كان من المقرر ان تُلعب في 9 فبراير الجاري.

ويستأنف «العميد» الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 15 نقطة بنهاية الجولة 12، مشواره في الجولة 13 بقمة مرتقبة أمام مضيفه الوصل «المتصدر» بـ 30 نقطة على ملعب الأخير بزعبيل في 13 فبراير الجاري.