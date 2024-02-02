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الرياضة

حلبة ياس تستضيف «ختامية» بطولة الإمارات للدريفت

حلبة ياس تستضيف «ختامية» بطولة الإمارات للدريفت
2 فبراير 2024 12:09

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف حلبة مرسى ياس في عطلة الأسبوع أفضل سائقي الدريفت من مختلف أنحاء الدولة والمنطقة، حيث يخوضون منافسات الجولة الختامية من بطولة كاسترول إيدج الإمارات للدريفت المقدمة من مونستر إنرجي غداً السبت لفرصة التتويج بلقب البطولة.
وتشهد بطولة الدريفت المحلية المميزة بجمهورها الكبير منافسات عالية التشويق في جولتها الرابعة والختامية لهذا الموسم، ويفتح الحدث باب الحضور مجاناً أمام الجمهور الواسع من عشاق السيارات ورياضة المحركات، للاستمتاع بأعلى مستويات التشويق في المنافسات الحماسية على مسار سباقات الدريفت في جزيرة ياس.
وتتميز بطولة الإمارات للدريفت بأجوائها الكرنفالية التي تجعل منها وجهة مفضلة لعشاق رياضة السيارات من مختلف أنحاء المنطقة. ويجمع الحدث بين منافسات رياضة الدريفت الحماسية، وعروض الموسيقى الحية وخيارات الضيافة والفعاليات الترفيهية عند مسار سباقات الدريفت في حلبة مرسى ياس.
كما يتيح الحدث لعشاق السيارات فرصة إلقاء نظرة مقربة على أجواء السباقات، من خلال باقة التجارب الحصرية التي تتيح لهم الاطلاع عن قرب على مرائب السيارات واستعدادات الفرق والسائقين فيها، بالإضافة إلى دخول منطقة البادوك ومناطق متابعة حصرية تتميز بإطلالات فريدة على مسار السباق، وتبدأ أسعر هذه الباقات من 170 درهماً.
وتشهد البطولة منافسات حامية، حيث لا تزال المنافسة على لقب فئة ستريت مفتوحة على مصراعيها بعد الجولة الثالثة، ويتصدر فهد عبد اللطيف جدول الترتيب، يتبعه رواد سعيفان في المركز الثاني، فيما يواصل لطيف سعيه إلى خطف اللقب والتتويج بالبطولة لموسم 2024.
وفي فئة المحترفين، من المقرر أن يختتم ناصر الحربلي موسم 2024 الذي شهد نتائج قوية، بينما يتطلع سامر جهاد السبع وداني نيفيل إلى الحفاظ على موقعيهما في مراكز التتويج، مع ختام منافسات البطولة.

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