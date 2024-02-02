الهاشمي تُدشن مشوار «الأثقال الإماراتية» في «الآسيوية»

طشقند (الاتحاد)

تستهل زهرة الهاشمي لاعبة المنتخب الوطني، ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، غداً، مشوار منتخبنا في البطولة الآسيوية، مع افتتاح الحدث القاري بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، للمنافسات التي تستمر حتى العاشر من فبراير الجاري.

وأكملت اللاعبة التي تشارك في وزن 49 كجم، وبقية عناصر المنتخب استعداداتهم لتقديم مستويات عالية، وتحقيق أرقام جديدة، يؤكدون من خلالها التطور الكبير، الذي شهده المنتخب في الفترة الماضية.

وينافس لاعب المنتخب والنادي منذر الجسمي في منافسات وزن 67 كجم يوم الاثنين، وتليه زميلته فاطمة ناروئي التي تنافس في وزن 64 كجم يوم الثلاثاء، ثم زميلتها مي المدني، التي تشارك في منافسات وزن 71 كجم يوم الأربعاء، وينافس عيسى البلوشي في وزن 89 كجم يوم الخميس، ويليه ظهور لاعبي الأوزان الثقيلة عز الدين الغفير (109 كجم) ومؤيد النجار فوق (109 كجم) اللذين يبحثان عن تفوق جديد السبت المقبل في ختام البطولة.

وكان المنتخب وصل إلى «طشقند» فجر الخميس، ببعثة تضم 16 شخصاً، وترأسها عبد الله الشهابي، وشيخة الكعبي من اتحاد رفع الأثقال بجانب خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي مشرف المنتخب.

وأدى اللاعبون حصتين تدريبيتين، اطمأن خلالهما الجهاز الفني على جاهزية الجميع، قبل الدخول في معمعة التنافس القوية، حيث يشارك في البطولة أفضل الرباعين الآسيويين، وسط صراع شرس على البطاقات المؤهلة إلى أولمبياد باريس.

وأكدت شيخة الكعبي أن المشاركة في البطولة مهمة جداً للمنتخب الوطني، وهي مناسبة قارية كبيرة وصعبة جداً، وقالت: «أهدافنا واضحة، وهي رفع المستوى التنافسي للاعبينا وتحقيق أرقام جديدة، وأعتقد أن الجميع جاهز لتقديم أفضل ما عنده خلال البطولة، وهنا أشيد بجميع أفراد البعثة على انضباطهم العالي والتزامهم الكبير بكل التوجيهات الفنية والإدارية، والأجواء مثالية جداً».

وأضافت: «نتطلع لانطلاقة جيدة في الأوزان الخفيفة عبر زهرة الهاشمي التي نرجو لها التوفيق وبقية زملائها، ندرك جيداً قوة التنافس في ظل وجود نخبة الرباعين الآسيويين، لكن في الوقت نفسه ثقتنا كبيرة في المنتخب وعناصره، ونأمل في أن نعود بنتائج مرضية، خاصة أن المنتخب يضم عناصر جيدة، وتم تحضيرهم للبطولة بشكل مميز».

من جانبها قالت زهرة الهاشمي: متحفزة للمنافسة غداً، وجاهزة تماماً، فنياً ونفسياً، لتقديم أفضل ما عندي، أشكر الاتحاد ونادي أبوظبي على الجهود الكبيرة التي يقومون بها، وأتمنى أن نوفق في البطولة.