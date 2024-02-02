السبت 3 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهاشمي تُدشن مشوار «الأثقال الإماراتية» في «الآسيوية»

الهاشمي تُدشن مشوار «الأثقال الإماراتية» في «الآسيوية»
2 فبراير 2024 12:46

طشقند (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منتخب الأثقال يشارك في «آسيوية أوزبكستان»
مكتوم بن بطي يتسلم البراءة القنصلية لقنصل عام أوزبكستان

تستهل زهرة الهاشمي لاعبة المنتخب الوطني، ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، غداً، مشوار منتخبنا في البطولة الآسيوية، مع افتتاح الحدث القاري بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، للمنافسات التي تستمر حتى العاشر من فبراير الجاري.
وأكملت اللاعبة التي تشارك في وزن 49 كجم، وبقية عناصر المنتخب استعداداتهم لتقديم مستويات عالية، وتحقيق أرقام جديدة، يؤكدون من خلالها التطور الكبير، الذي شهده المنتخب في الفترة الماضية.
وينافس لاعب المنتخب والنادي منذر الجسمي في منافسات وزن 67 كجم يوم الاثنين، وتليه زميلته فاطمة ناروئي التي تنافس في وزن 64 كجم يوم الثلاثاء، ثم زميلتها مي المدني، التي تشارك في منافسات وزن 71 كجم يوم الأربعاء، وينافس عيسى البلوشي في وزن 89 كجم يوم الخميس، ويليه ظهور لاعبي الأوزان الثقيلة عز الدين الغفير (109 كجم) ومؤيد النجار فوق (109 كجم) اللذين يبحثان عن تفوق جديد السبت المقبل في ختام البطولة.
وكان المنتخب وصل إلى «طشقند» فجر الخميس، ببعثة تضم 16 شخصاً، وترأسها عبد الله الشهابي، وشيخة الكعبي من اتحاد رفع الأثقال بجانب خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي مشرف المنتخب.
وأدى اللاعبون حصتين تدريبيتين، اطمأن خلالهما الجهاز الفني على جاهزية الجميع، قبل الدخول في معمعة التنافس القوية، حيث يشارك في البطولة أفضل الرباعين الآسيويين، وسط صراع شرس على البطاقات المؤهلة إلى أولمبياد باريس.
وأكدت شيخة الكعبي أن المشاركة في البطولة مهمة جداً للمنتخب الوطني، وهي مناسبة قارية كبيرة وصعبة جداً، وقالت: «أهدافنا واضحة، وهي رفع المستوى التنافسي للاعبينا وتحقيق أرقام جديدة، وأعتقد أن الجميع جاهز لتقديم أفضل ما عنده خلال البطولة، وهنا أشيد بجميع أفراد البعثة على انضباطهم العالي والتزامهم الكبير بكل التوجيهات الفنية والإدارية، والأجواء مثالية جداً».
وأضافت: «نتطلع لانطلاقة جيدة في الأوزان الخفيفة عبر زهرة الهاشمي التي نرجو لها التوفيق وبقية زملائها، ندرك جيداً قوة التنافس في ظل وجود نخبة الرباعين الآسيويين، لكن في الوقت نفسه ثقتنا كبيرة في المنتخب وعناصره، ونأمل في أن نعود بنتائج مرضية، خاصة أن المنتخب يضم عناصر جيدة، وتم تحضيرهم للبطولة بشكل مميز».
من جانبها قالت زهرة الهاشمي: متحفزة للمنافسة غداً، وجاهزة تماماً، فنياً ونفسياً، لتقديم أفضل ما عندي، أشكر الاتحاد ونادي أبوظبي على الجهود الكبيرة التي يقومون بها، وأتمنى أن نوفق في البطولة.

رفع الأثقال
أوزبكستان
طشقند
اتحاد رفع الأثقال
آخر الأخبار
«سوبر هاتريك» لخيول «جودلفين» في «كرنفال دبي»
الرياضة
«سوبر هاتريك» لخيول «جودلفين» في «كرنفال دبي»
اليوم 13:30
حمدان بن زايد يؤكد التزام «بيئة أبوظبي» بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
علوم الدار
حمدان بن زايد يؤكد التزام «بيئة أبوظبي» بدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي
اليوم 13:26
إصابات في عملية طعن بباريس
الأخبار العالمية
إصابات في عملية طعن بباريس
اليوم 13:12
شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023
علوم الدار
شرطة أبوظبي: 2589 سائقاً يستفيدون من برنامج النقاط المرورية في 2023
اليوم 13:09
كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تتأهب لعاصفة ثانية أشد عنفاً وتحذيرات من فيضانات
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©