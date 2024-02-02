منتخب «الشاطئية» يعلن قائمة المونديال الأسبوع المقبل

دبي (وام)

يعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، قائمة المنتخب النهائية المكونة من 12 لاعباً، للمشاركة في كأس العالم للشاطئية «الإمارات 2024»، عقب ختام آخر مبارياته الودية أمام نظيره البيلاروسي المقرر لها 8 فبراير الجاري.

ويخوض منتخبنا حالياً، المرحلة الأخيرة من برنامج إعداده لمنافسات «مونديال الشاطئية»، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، على ملعب البطولة الجديد في حي دبي للتصميم، بمشاركة 16 منتخباً.

وتضمن برنامج المعسكر الحالي خوض 4 مباريات ودية أمام منتخبات روسيا والمكسيك وبيلاروسيا، قبل إعلان القائمة النهائية والانضمام إلى فندق إقامة المنتخبات المشاركة يوم 11 فبراير قبل انطلاق المونديال بأربعة أيام.

وأوضح بدر حارب، مدير منتخبنا الوطني، أن الهدف من خوض هذه المباريات التجريبية قبل انطلاق المونديال هو تدعيم النواحي التكتيكية ووضع اللمسات النهائية على طريقة أداء المنتخب خلال منافسات كأس العالم.

وقال إن هذه المباريات تعتبر فرصة إعداد قوي من خلال الاحتكاك مع مدارس كروية ذات طابع مميز على خريطة كرة القدم الشاطئية، مثل المنتخبين الروسي والبيلاروسي أصحاب الأداء القوي، علاوة على أن تجربة المنتخب المكسيكي هي محاكاة للمواجهة المنتظرة أمام منتخب الولايات المتحدة في مرحلة المجموعات في ظل تقارب المستويات بينهما. وتضم المجموعة الأولى في المونديال، منتخبات الإمارات ومصر والولايات المتحدة وإيطاليا، ويفتتح منتخبنا منافسات البطولة بمواجهة نظيره المصري يوم 15 فبراير.

وأكد مدير المنتخب أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي فيكتور فاسكيز سيقلص قائمة المنتخب إلى 12 لاعباً فقط، وفق لوائح البطولة، في آخر مرحلة خشية الإصابات.

وأضاف أن منتخب الإمارات أصبح في بؤرة الاهتمام العالمي في ظل تميزه ونتائجه الأخيرة في كل البطولات التي خاضها، وباعتباره أحد رواد اللعبة في المنطقة.

وقال: «منتخبنا أحد أعرق منتخبات كرة القدم الشاطئية في المنطقة، وهو رائد في اللعبة على صعيد غرب آسيا والدول العربية منذ ما يقارب 18 عاماً، إضافة إلى أن استضافة المونديال في الإمارات ساهمت في تسليط الضوء عليه والاهتمام به».