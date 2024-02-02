«الأبيض» يكتفي بالتجمعات القصيرة في مارس ويونيو

معتز الشامي (دبي)

قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي باولو بينتو الاكتفاء بالتجمعات القصيرة، قبل المواجهات المنتظرة لمشوار «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026، وكأس آسيا 2027، وذلك بعدما منحت رابطة المحترفين، مساحات واسعة ضمن روزنامة الموسم الجاري، لخطة إعداد المنتخب لكأس آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر، والتي ودعها «الأبيض» من دور الـ16 بالخسارة أمام طاجيكستان بركلات الترجيح.

ويحتل منتخبنا حالياً صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة، برصيد 6 نقاط، من فوزين متتاليين نوفمبر الماضي على حساب نيبال ثم البحرين، وتضم المجموعة كل من البحرين ونيبال واليمن.

وسيلعب «الأبيض» بقية مباريات المجموعة في مارس المقبل بمواجهة منتخب اليمني ذهاباً في 21 من ذات الشهر في دبي، بينما ستكون المواجهة الثانية في الإياب أمام المنتخب نفسه يوم 26 من مارس المقبل.

ووفق خطة بينتو لتجهيز المنتخب لباقي مشوار التصفيات، يحصل «الأبيض» على 6 أيام فقط قبل المواجهة الأولى، حيث يدخل تجمعه المرتقب في 15 مارس المقبل، لخوض مباراتي اليمن، ذهاباً وإياباً في التصفيات الآسيوية المشتركة.

أما بقية مشوار التصفيات فيعود بداية يونيو المقبل، وبعد ختام دوري أدنوك للمحترفين والمحدد له 30 و31 مايو المقبل بالجولة الـ26 من البطولة، حيث يدخل «الأبيض» معسكره في مطلع يونيو، ويلعب مباراتين يومي 6 و11 يونيو المقبل، حيث سيغادر المنتخب إلى نيبال لمواجهة منتخبها يوم 6 يونيو، قبل أن يعود لمواجهة الأحمر البحريني يوم 11 يونيو.

ويحتاج المنتخب للفوز أمام اليمن في مارس المقبل، لحسم بطاقة التأهل بغض النظر عن نتائج بقية مشواره بالتصفيات، بهدف الصعود إلى المرحلة الثالثة المؤهلة للمونديال، والتي سيتم خلالها تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى 3 مجموعات، تضم كل منها 6 منتخبات، ويتأهل منتخبان من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، وتصعد لاحقاً بقية المنتخبات للمرحلة الرابعة للتصفيات، ليتواصل السباق على مقعدين ونصف مقعد مؤهلين للمحفل العالمي.

ويعكف الجهاز الفني على وضع خطة إعداد وتحضير المنتخب، بناء على متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل مرور الأبيض بعملية إحلال وتجديد، حيث يتوقع استدعاء عناصر جديدة لتشكيلة «الأبيض» في التجمع المقبل في مارس، بالإضافة لتجمع يونيو، بينما ستكون هناك تغييرات أوفى في مشوار المرحلة الثالثة، بعد ضم عدد من اللاعبين المؤهلين للعب للمنتخب خلال مشواره بالتصفيات التي ستنطلق في سبتمبر المقبل.

ويحتاج بينتو للاعتماد على أهم وأبرز العناصر في الدوري، التي يمكنها أن تسهم في تطوير الأداء، خاصة أن المنتخب قدم أداء مميزاً مع الجهاز الفني في جميع التجمعات الودية والرسمية للمنتخب، والتي دخلها منذ تولي الجهاز الفني بقيادة بينتو المسؤولية في يوليو الماضي، باستثناء أدائه في كأس آسيا الحالية، والتي لم يظهر فيها «الأبيض» بالمستوى المأمول، الذي يرضي الشارع الرياضي، وسيكون بينتو مطالباً بتصحيح المسار للمنتخب الوطني، وتغيير الصورة في أسرع وقت، واستعادة نغمة الانتصارات، مع تجهيز عناصر قادرة على صناعة الفارق.