نزالان لـ «جودو الإمارات» في باريس جراند سلام غداً



أبوظبي (الاتحاد)

تستأنف السبت منافسات بطولة باريس «جراند سلام» للجودو في نسختها الـ 50، بصالة «دودو دي باريس أرينا»، والبالغ إجمالي جوائزها 154 ألف يورو، بمشاركة 621 لاعباً ولاعبة يمثلون 107 دول من بينها 10 دول عربية.

ويشارك لاعبا المنتخب كريم عبداللطيف في منافسات «وزن تحت 73 كجم» أمام الفنلندي أولين فالتييري، وطلال شفيلي في «وزن تحت 81 كجم» أمام بطل إيطاليا جامبا جياكومو.

وفي منافسات الوزن الثقيل، أسفرت القرعة عن وقوع جريجوري أرام في «وزن تحت 90 كجم» مع الفائز من نزال لاعب منتخب تركمانستان اشيليد ميدالي والسويدي نيمان ماركوس.

كما سيخوض اللاعب ظافر آرام نزالاً في «وزن تحت 100 كجم»، مع الفائز من مواجهة بطل طاجكستان ماجيدوف دجاجو وبطل جمهورية بنين دوسو يوفو، فيما يواجه عمر معروف في «وزن فوق 100 كجم»، الفائز من نزال الصربي أنطونيو اوجيايس والجورجي اينا يشفيلي. وشهدت الجولة الافتتاحية، في دورها التمهيدي لفئة الوزن الخفيف فوز لاعب المنتخب نارمند بيان على الفرنسي كيفن أزيما في «وزن تحت 66 كجم»، بالقاضية في «الزمن الإضافي» ليواجه الأوزبكي تيلوفوف فخرالدين في دور الـ 32 ويتفوق عليه فيتأهل إلى دور الـ 16.

وتعرضت اللاعبة بشيرات خرودي، للخسارة في منافسات «وزن تحت 52 كجم» أمام لاعبة طاجكستان مومينوفا أخيلية.