المنصوري يتصدر أشواط «القرموشة» في «كأس محمد بن راشد للصقور»

دبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات فئة «العامة ملاك» بـ«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، والتي شهدت إقامة 28 شوطاً بمشاركة نحو 900 طير، وهي البطولة الكبرى لرياضة الصيد بالصقور على صعيد عدد الأشواط وقوة المشاركين والجوائز المالية التي تزيد عن 23 مليون درهم.

وجاء ختام فئة العامة مُلاك مع أشواط بيور جير، والتي شهدت تفوق سيف غانم آل علي في شوط رمز الفرخ، بالطير «بي 2» بزمن 19.087 ثانية، يليه مبارك أحمد النيادي بالطير «62» ب 19.237 ثانية، ثم سعيد عبد الله الفلاسي بالطير «عنفوان» ب 19.531 ثانية، وكسب راشد غانم الهاجري شوط رمز الجرناس، بالطير «بي 52»، بزمن 19.911 ثانية، يليه فهد محمد المنصوري بالطير «ربدان» ب 19.996 ثانية، ثم حمد عبد الله الفلاسي بالطير «دانات» ب 20.259 ثانية.

أما في أشواط القرموشة، تمكن عابد صالح الفلاحي من تحقيق رمز الفرخ بالطير «جي 12»، بزمن 19.256 ثانية، يليه بالمركز الثاني حمد بن مجرن الكندي بالطير «فضة» ب 19.309 ثانية، ثم أحمد سالم الشدي بالطير «44» ب 19.411 ثانية.

وشهدت أشواط الرمز للقرموشة جرناس، تفوق ناصر بطحان المنصوري بالطير «اليمامة»، بزمن 19.880 ثانية، تلاه سعيد عبد الله الفلاسي بالطير «غيهبان» ب 19.910 ثانية، ليعود ناصر بطحان المنصوري ويحقق المركز الثالث بالطير «قمرا» ب 20.089 ثانية.

وتنطلق يوم غد السبت، أشواط فئة العامة مفتوح، والتي تمتد على مدار أربعة أيام، مع إقامة منافسات جير شاهين في اليوم الأول، ثم جير تبع في اليوم الثاني، تليها بيور جير باليوم الثالث، والقرموشة في اليوم الرابع، وذلك بمجموع 28 شوطاً أيضاً.

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المكارم الغالية والدعم الدائم من القيادة، عززت من قيمة هذا الحدث البارز على مستوى المنطقة ضمن رياضات الصيد بالصقور، بتشرفه بحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مما جعل أهميته مضاعفة، والإقبال كبيراً، مع سعي الصقارين للمشاركة بأفضل ونخبة الصقور لديهم بهدف التفوق والتواجد على منصة التتويج، وهذا الأمر كله يسهم في الارتقاء ودعم رياضة الصقور والرياضات التراثية عموماً، ودورها المجتمعي المهم لتحفيز الأبناء على السير على درب الأجداد والآباء في الحفاظ ورعاية وتطوير هذا الموروث الشعبي الذي نفتخر به.