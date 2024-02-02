«ضربة عالمية».. 9 صفحات بـ «اللون الزهريّ» ترحب بـ «هاميلتون فيراري»



روما (أ ف ب)

رحّبت وسائل الإعلام الإيطالية بانضمام البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في الفورمولا -1 سبع مرات، إلى فيراري اعتباراً من 2025 قادماً من مرسيدس الألماني.

الصحافة المنتشية بتتويج يانيك سينر ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف في 28 يناير الماضي، رحّبت بانتقال هاميلتون الذي اعتُبِر «ضربة عالمية» وفقاً لصحيفة «كورييري ديلا سيرا».

وكتب الفرنسي جان أليزي، سائق فيراري السابق «الفريق الذي كتب التاريخ في سباقات السيارات يتّحد مع بطلٍ عظيم.. أتوقّع منافسة حادّة، سباقاً تلو الآخر، ما سيجلب الاهتمام من حول العالم».

وخصّصت «جازيتا ديلو سبورت» الرياضية المحليّة الأكثر انتشاراً، تسع صفحات لهاميلتون وفيراري في عددها الجمعة، في خطوة كبيرة للصحيفة التي تحظى كرة القدم فيها بأهمية مطلقة.

لكنّ حتى المواجهة الكبيرة بين إنتر المتصدّر ويوفنتوس الوصيف الأحد ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري غير قادرة على إزاحة هاميلتون عن الغلاف، إذ رحّبت الصحيفة التي تشتهر بلونها الزهريّ، بالفائز بسبعة ألقاب آخرها عام 2020.

واعتبرت «لا جازيتا» أن خطوة فيراري تُعدّ «مقامرة» لأن الحظيرة الإيطالية التي لم تفز بلقب فورمولا-1 في فئة السائقين منذ الفنلندي كيمي رايكونن في عام 2007 وفي فئة الصانعين منذ العام 2008، بات عليها أن تُقدّم له «أفضل سيارة لصنع التاريخ».

ويسعى هاميلتون إلى التتويج بلقبه الثامن وتخطّي الأيقونة الألمانية ميكايل شوماخر الذي فاز بخمسةٍ من ألقابه السبعة من 2000 إلى 2004 بألوان فيراري.

وأبرزت «جازيتا ديلو سبورت» كيف أن التعاقد مع هاميلتون سيخلق مشاكل مع شارل لوكلير من موناكو الذي وقّع عقداً طويل الأمد مع «سكوديريا».

واعتبرت صحيفة «لاستامبا» من تورينو، أن هاميلتون «وُلد لتغيير التاريخ» في الوقت الذي يخشى بعض المتابعين من تقدم السائق البريطاني في العمر.

وتحدّثت الصحيفة مع ريكاردو تشيكاريلي، مؤسس «فورمولا ميديسين» «طب الفورمولا» المتخصصة بوسائل التدريب الرياضية لاسيما للسائقين المشاركين في سباقات السرعة والذي يعمل مع لوكلير.

وقال تشيكاريلي «لويس لا يبدو بعمره (39 عاماً) ولا يزال لديه مسيرة طويلة أمامه».

وأضاف «نميل إلى التفكير بردود الفعل وسرعة الاستجابة كأهم الأمور في عالم رياضة المحركات، لكن ما يهمّ أكثر هو الدافع وهاميلتون لديه دافع كبير».

ومن جانبها، عنونت صحيفة «لا ريبوبليكا»: «ثورة الـ2025: البطل والأيقونة هاميلتون مع فيراري».

ونشرت الصحيفة مقابلة مع يارنو ترولي سائق فورمولا-1 السابق الذي قلّل من الحماس العام «لقد تعاقدوا مع شخصٍ استثنائي، يتمتّع بالكثير من الخبرة وفي عمرٍ معيّن، لكن ذلك لا يضمن تحقيق الانتصارات. هاميلتون يُدرك حلمه (...) بالنسبة لي، الصفقة تفيد هاميلتون أكثر من فيراري».