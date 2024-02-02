تعرف على آخر أسرار كلوب.. مايوركا وجهة المدرب الجديدة



أنورإبراهيم (القاهرة)

بعد أن فاجأ الألماني يورجن كلوب عالم كرة القدم، بإعلان قراره بالرحيل عن ليفربول الإنجليزي في الصيف القادم، تباينت التكهنات حول ما ينوي أن يفعله بعد ترك منصبه في «أنفيلد» وما إذا كان يرغب في تولي المسؤولية في نادٍ آخر، أو منتخب، ولكنه نفى تماماً كل ذلك وأعلن إنه يرغب في الاستجمام والراحة بعد أن استنفد طاقته من عناء عمل شاق قام به على امتداد 9 سنوات مع «الريدز».

ولم يكن كلوب يكذب أو يتجمل، وإن ماقاله عين الحقيقة إذ إن المدافع مارك لورنسون «66 عاماً» أحد أساطير ليفربول في ثمانينيات القرن الماضي، أكد إن كلوب ينوي الاستقرارفي جزيرة مايوركا الإسبانية حيث يمتلك هناك قصراً منيفاً اشتراه منذ نحو عامين، ويجري فيه بعض التجديدات في الوقت الحالي.

وقال لورنسون إن كلوب وزوجته «أولا» مشغولان بمسألة تجديده وإن كانت الزوجة هي التي تباشر كل الأمورالمتعلقة بالتجديد.

وأضاف لورنسون، الذي لعب 241 مباراة مع ليفربول وسجل خلالها 11هدفاً من 1981إلى 1988، قائلاً: لست متأكداً مما إذا كان يجب أن أقول لكم هذا السر، ولكنه على أي حال ليس سراً كبيراً لأن الكثيرين يعرفون إن كلوب اشترى هناك قصراً منذ أكثر من عامين، ولكنه يقوم في الوقت الحالي بتجديده وتحديثه وإدخال بعض التعديلات عليه حتى يكون أكثر توفيراً للطاقة.

وتابع لورنسون: أملك منزلاً قريباً من هذا القصر وعندما رأيت كلوب الشهر الماضي بعد إحدى المباريات، سألته عما إذا كان العمل في تجديد القصر يحرز تقدماً، فرد قائلاً: زوجتي «أولا» تهتم بهذا الأمر، مشيراً إلى إن القصر ليس جاهزاً للإقامة بعد رغم كونه يدفع كل الفواتيرالخاصة بالأعمال التي تباشرها زوجته. وعلق لورنسون قائلاً: أعتقد إنه من المحتمل أن يقيم كلوب فيه لفترة من الوقت بعد أن يترك ليفربول في الصيف القادم.

وذكرت صحيفة ديلي ميل إن هذا القصر تبلغ مساحته 5000 متر مربع، واشتراه كلوب بأربعة ملايين يورو «4,3 مليون جنيه إسترليني و4,3 مليون دولار» وقام بإدخال تعديلات واسعة عليه.

وقالت الصحيفة إن كلوب وزوجته لن يفتقدا الصحبة في جزيرة مايوركا إذ إنها واجهة ممتازة للسياحة الألمانية، وأيضاً موطناً للعيش، ويعتبرها بعضهم الولاية رقم 17 لألمانيا لكثرة زيارة السائحين الألمان لها حيث بلغ عددهم في العام الماضي 2023، نحو 5,4 مليون سائح.