«النشامى» من الصدمة إلى المربع الذهبي بـ «إنجاز تاريخي» في 24 يوماً



مراد المصري (أبوظبي)

نجح المنتخب الأردني لكرة القدم من قلب أحواله 180 درجة، في ظرف 24 يوماً، عاشت خلالها جماهير «النشامى» حالة من الصدمة عقب الخسارة الودية الكبيرة أمام اليابان 1-6 ودياً في 9 يناير الماضي، جعلت التوقعات متدنية قبل انطلاق كأس آسيا - قطر 2023، لكن المنتخب كان له رأي مختلف تماماً، بتحويل الأمور إلى احتفالية تاريخية بعد بلوغ الدور نصف النهائي عقب التفوق على طاجيكستان بهدف دون مقابل في أول مباريات الدور ربع النهائي.

ويمكن إرجاع نسبة كبيرة في الإنجاز الذي حققه المنتخب الأردني، للاعبين أيضاً، حيث تظهر دائماً شخصية الفريق مختلفة في بطولات التجمع، وهو الذي بلغ الدور ربع النهائي ثلاث مرات رغم أنه يشارك للمرة الخامسة فقط، وتمكن هذه المرة من بلوغ الدور نصف النهائي، وسبق أن حقق نتائج مميزة، منها الفوز على اليابان في نسخة عام 2011، والتفوق على أستراليا في نسخة عام 2019، إلى جانب إحراج المنتخب الياباني قبل ذلك قبل الخسارة بصعوبة بفارق ركلات الترجيح في عام 2004.

وبينما انقسمت الآراء خلال الفترة الماضية على قرار تعيين المدرب الحسين عموتة لقيادة المنتخب الأردني في يونيو الماضي، خصوصاً أن ذلك رافقها نتائج غير مشجعة في المباريات الودية، والتعادل بصعوبة أمام طاجيكستان تحديداً في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، فإن المدرب نجح في كسب الرهان في الحدث القاري الكبير.

ويمكن التأكد أن المدرب العربي هو الأنجح، والأكثر ملائمة مع المنتخب الأردني، فقبل عموتة، كان المصري الراحل محمود الجوهري أول من قاد الفريق للتأهل إلى النهائيات القارية، وبلغ معه الدور ربع النهائي عام 2004، فيما كان العراقي عدنان حمد من قاده لبلوغ ربع النهائي في 2011، لكنه عرف الخروج المبكر من دور المجموعات مع الإنجليزي راي ويلكينز في عام 2015، ومن الدور الثاني مع البلجيكي فيتال.