مجلس دبي الرياضي وديزرت فايبرز يطلقان مبادرة الاستدامة



دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي وفريق ديزرت فايبرز للكريكيت في دبي عن إطلاق مبادرة لتحقيق الاستدامة في الملاعب والفعاليات الرياضية بدبي، وتنظيم مباراة الاستدامة لفريق فايبرز مع فريق عمالقة الخليج في استاد دبي الدولي للكريكيت يوم السبت وتدشين برنامج مدرسي للتعريف بالاستدامة ورياضة الكريكيت في جميع المدارس بدبي بالتعاون مع شركة سبورتس سبيرت للفعاليات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وحضره سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأفرام جليزر مالك فريق ديزرت فايبرز الذي ينافس في بطولة دي بي ورلد العالمية للكريكيت تي 20، وفيليب أوليفر الرئيس التنفيذي للفريق، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وعدد من المدراء التنفيذيين في أندية دبي ومنظمي البطولات الرياضية في دبي.

وقال سعيد حارب:«تلتقي لتوحيد الجهود بين مجلس دبي الرياضي وفريق «ديزرت فايبر» من أجل تعزيز الاستدامة في الرياضة من أجل مستقبل الوطن والعالم، حيث تحتل الاستدامة مكانة كبيرة في نهج الحكومة الرشيدة وكذلك في عمل المجلس وتعد في مقدمة أهدافنا ضمن الخطة الاستراتيجية للقطاع الرياضي 2024-2033، كما تحتل مكانة كبيرة في فريق «ديزرت فايبر»، وذلك لدعم تطبيقات الاستدامة في ملاعبنا وبطولاتنا الرياضية، وتتضمن المبادرة أيضاً حملات توعية وتطبيقات عملية لجعل بطولاتنا ورياضتنا مستدامة وصديقة للبيئة».

وأضاف حارب: «تم تنظيم بطولات دولية في دبي طبقت معايير الاستدامة من بينها بطولة الجولة الأوروبية للجولف – الطريق الى دبي، وكذلك سباق SAIL GP، وسيتم إضافة بطولات جديدة في الكريكيت بالتعاون مع «ديزرت فايبر»، كما سنعمل مستقبلًا على توسعة المبادرة لتشمل بطولات أخرى ومنشآت رياضية متعددة في مختلف الرياضات، ونحن حريصون على نشر ممارسة الرياضة وتعزيز مكانتها في المجتمع من أجل صحة وسعادة الجميع، ونحن حريصون كذلك على أن تكون للرياضة مساهمتها الفاعلة في مستقبل أخضر لكوكب الأرض كي ننعم جميعا بحياة صحية وسعيدة لنا وللأجيال المقبلة».

وقال أفرام جليزر مالك ديزرت فايبرز: «هذا يوم تاريخي لفريقنا، بأن نتعاون مع مجلس دبي الرياضي لتعزيز الاستدامة في الرياضة، حيث يملك مجلس دبي الرياضي نهجًا متميزًا، ويسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة ذات الأهمية الكبيرة لكي نرسم سويًا طريقًا لتحقيق الاستدامة الرياضية يتعبه الآخرون».

وقال فيليب أوليفر، الرئيس التنفيذي لفريق ديزرت فايبرز:«أهداف مشتركة هي تسريع وتيرة الاستدامة في الرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وفي دبي على وجه الخصوص، والمساهمة في تحقيقها لتكون مستقبل الحركات الرياضية في العالم، ونحن في فريق ديزرت فايبرز ندرك أن تعاوننا مع مجلس دبي الرياضي سيمكننا من إحداث تأثير إيجابي في المجتمع مما يساعد في حماية البيئة من خلال ممارسة الرياضة والاستمتاع بها حاليًا وفي المستقبل.

وقال سيف محمد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سبورتس سبيريت للفعاليات:» نعمل كممثل رسمي لديزرت فايبرز في الإمارات، ونهدف معًا إلى إحداث تغيير إيجابي وإرساء سابقة للممارسات الواعية بيئيًا في مجال الرياضة من خلال مبادرات المشاركة المجتمعية والتوعية المختلفة».