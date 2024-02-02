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الرياضة

1500 مشارك في النسخة الثالثة لـ«تحدي جامعة خليفة» للدراجات الهوائية

1500 مشارك في النسخة الثالثة لـ«تحدي جامعة خليفة» للدراجات الهوائية
2 فبراير 2024 20:26

 
أبوظبي (وام)
تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ونادي أبوظبي للدراجات، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، «السبت» النسخة الثالثة من «تحدي جامعة خليفة» للدراجات الهوائية، بمشاركة تصل إلى أكثر من 1500 متسابق من الإمارات، وجميع أنحاء العالم.
وتبدأ نسخة هذا العام من التحدي من نقطتي انطلاق من أبوظبي لمسافة 190 كيلومتراً، ومن دبي لمسافة 175 كيلومتراً، وينطلق المشاركون في مسار أبوظبي في التحدي من أمام الحرم الجامعي الرئيس لجامعة خليفة ضمن أربع مجموعات تعتمد على السرعة، وينطلق المشاركون في مسار دبي من حلبة القدرة في ثلاث مجموعات نحو قمة جبل حفيت في العين.. ويضيف مسار دبي بُعداً جديداً لنسخة عام 2024 من تحدي جامعة خليفة.
ويهدف التحدي إلى زيادة انتشار رياضة ركوب الدراجات الهوائية، والتعرف على مزاياها، وتشجيع الجميع على المشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية المجتمعية الداعمة لنمط حياة صحي.
وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة «نفخر بتنظيم هذا الحدث الرياضي مع مجلس أبوظبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، مع انضمام عدد أكبر من عشاق ركوب الدراجات إلى التحدي، الأمر الذي يدلُّ على انتشار الوعي بأهمية ركوب الدراجات الهوائية في المجتمع الإماراتي».
وأضاف «يأتي التحدي تماشياً مع التزامنا بتشجيع الجميع على المشاركة في التحديات والأنشطة التي تساعد على اتباع نمط حياة صحي من خلال الرياضة».
وأعرب النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، عن سعادته بإقامة التحدي للعام الثالث على التوالي، والانطلاقة الجديدة من دبي للمرة الأولى، ما يضيف مزيداً من التشويق للحدث.
وأكد أن الإقبال الكبير من المشاركين هذا العام يعكس مدى التزايد الكبير لمحبي وممارسي رياضة الدراجات الهوائية في دولة الإمارات، ويعزز مدى الوعي بأهميتها لجميع أفراد المجتمع؛ لأنها رياضة ووسيلة سهلة للتنقُّل في الوقت ذاته، تعود بالنفع على الجميع، وتسهم في الحفاظ على نمط حياة صحي، وتراعي البيئة.
وأوضح الخييلي أن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية يواصل العمل على تنظيم السباقات والتحديات والطلعات المجتمعية المتنوِّعة للدراجات الهوائية دعماً لعشّاق هذه الرياضة.

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