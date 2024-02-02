ليلى المرزوقي تحافظ على لقب الإسطبلات الخاصة للقدرة

أبوظبي (الاتحاد)

حافظت الفارسة ليلى المرزوقي على صهوة الجواد «شافيك دارابي» لإسطبلات الكمدة، على لقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 101.9 كلم، الذي أقيم صباح الجمعة بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، في افتتاح مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة.

وتمكنت ليلى المرزوقي من تحقيق اللقب بعد أداء قوي خلال مراحل السباق، الذي نظمه اتحاد الإمارات للفروسية، وشهد مشاركة 187 فارساً وفارسة، قاطعة المسافة الكلية، بزمن قدره 3:55:56 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 26.20 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد حسن الحمادي «اي ار اردوز» لإسطبلات الخليج، بزمن قدره 3:58:45 ساعة، فيما حلت في المركز الثالث بثينة خالد الرضا على صهوة «جولاينتي» لإسطبلات زعبيل 3، وسجلت 4:07:54 ساعة.

وجاء السباق قوياً ومثيراً في جميع مراحله، واستطاعت البطلة ليلى المرزوقي توزيع جهد خيلها على المراحل المختلفة بحنكة، حيث كانت قريبة من خيل الصدارة في المرحلة الأولى، ثم كانت وصيفة في المرحلتين الثانية والثالثة، قبل أن تقفز للصدارة في المرحلة الأخيرة، مستفيدة من قوة الدفع لدى الجواد «شافيك دارابي» لتحرز فوزها الثالث خلال هذا الموسم.

عقب ختام السباق، قام بتتويج الفائزين أحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في الاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني. وتتواصل صباح يوم السبت فعاليات المهرجان، بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات في الدولة، إلى جانب فارسات أخريات يمثلن الإسطبلات المختلفة.

وتبلغ مسافة سباق السيدات 101.9 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي رسمت بالأعلام البرتقالية، 30.1 كلم، والثانية بالأعلام الزرقاء 31.3 كلم، ثم الثالثة بالأعلام البيضاء وتبلغ مسافتها 20.2 كلم، فيما تبلغ مسافة المرحلة الأخيرة التي تم ترسميها بالأعلام الخضراء 20.3 كلم، وتتخلل المراحل فترات راحة إجبارية تتراوح بين 40 و60 دقيقة.