«الإمارات للدراجات المائية والفلاي بورد» في ضيافة «أبوظبي البحري»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم، بطولتي الإمارات للدراجات المائية، والفلاي بورد، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، والذي يقام برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، ويشتمل على العديد من البطولات والأنشطة والفعاليات التراثية التقليدية، والحديثة، والذي انطلق يوم 25 يناير الماضي، ويأتي تنظيم البطولتين في اليوم قبل الأخير للمهرجان الذي يختتم الأحد.

وتتضمن منافسات بطولة الإمارات للدراجات المائية 11 فئة هي فيتيرانس جي بي 2، واقف ناشئين جي بي 3.3، واقف ناشئين جي بي 3.2، واقف ناشئين جي بي 3.1، الاستعراض الحر، واقف جي بي 2، واقف جي بي 1، جالس جي بي 4 سبارك، جالس جي بي 3، جالس جي بي 2، وجالس جي بي 1. وتقام المنافسات على مياه كورنيش أبوظبي على فترتين، صباحية تشهد جولات الفئات المختلفة، ومسائية تخصص للاستعراض الحر، وشهدت عمليات التسجيل إقبالاً كبيراً من قبل الأندية والأكاديميات، والمشاركة الفردية، وكذلك من خارج الدولة، ليتجاوز العدد 70 متسابقاً، من نجوم الإمارات، والخليجيين من الكويت وقطر والسعودية والبحرين، ومتسابقين من الدول الأوروبية أبرزها بريطانيا واليابان، ومن الدول الآسيوية وأميركا الجنوبية.

وتستقطب بطولة الفلاي بورد العديد من المتسابقين المميزين الذين يتنافسون على تقديم أفضل الاستعراضات بمهارة عالية، ويقدمون فنون هذه الرياضة بإتقان جاذب يمتع الجماهير التي تتابع المنافسات، حيث يُمنح كل متسابق فترة زمنية لتقديم استعراضه، وفق المعايير المطلوبة، ليقوم فريق المحكمين بمنحة درجات على ما قدمه، وإصدار النتائج النهائية.

وأكد ناصر الظاهري، رئيس قسم الرياضات الحديثة، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن مسابقات الرياضات الحديثة المختلفة، التي تقام في الدولة قد اتسع انتشارها من خلال زيادتها في الأجندة، لترتفع أعداد المتسابقين، وتأخذ مكانتها بين المسابقات البحرية المختلفة.

وقال: «بطولة الإمارات للدراجات المائية مسابقة عريقة، قدمت العديد من أبطال الإمارات إلى العالم من خلال التفوق الذي أحدثوه في البطولات المحلية ليرتقوا إلى البطولات العالمية، ويعد راشد الملا بطل العالم في الاستعراض الحر مثالاً يحتذى به في هذه الرياضة».

وأشاد ناصر الظاهري بجهود فريق العمل في تنظيم المسابقات والبطولات المختلفة خلال المهرجان، حيث سبق أن قام بتنظيم بطولات التجديف الحديث، والقوارب اللاسلكية، وكاياك أصحاب الهمم، في يوم واحد باحترافية عالية، وسجل نجاحاً كبيراً أسعد المشاركين والمتابعين، وبلا شك، سينظم الفريق بطولة الإمارات للدراجات المائية والفلاي بورد بصورة مثالية، كما عودنا في كل المناسبات.