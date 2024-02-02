4 مباريات في انطلاق «الجولة 19» لدوري «الأولى»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

يخوض فريقا دبا والعربي اختبارات متباينة المستوى في «الجولة 19» لدوري الدرجة الأولى، والتي تُلعب على مدار اليوم وغداً الأحد، في انتظار قرعة دور الستة عشر للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والتي تسحب الاثنين بالعاصمة أبوظبي.

ولُعبت مباريات «التصفيات التمهيدية للكأس الأغلى» التي شهدت مشاركة 17 نادياً من «دوري الأولى»، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بدايةً من المباراة المؤهلة، ودور الـ16، وربع النهائي، وصولاً الدور نصف النهائي، وتأهل دبا والعربي الفائزان في مباراتي نصف النهائي للمشاركة في دور الـ16، بجانب 14 نادياً في «دوري المحترفين».

ويحل دبا صاحب «المركز السادس» في دوري الأولى برصيد 26 نقطة ضيفاً على الذيد «التاسع» غداً الأحد، فيما يستقبل العربي «الخامس» برصيد 26 نقطة أيضاً ضيفه جلف إف سي «الثاني عشر» مساء اليوم، ضمن «الجولة 19»، في انتظار قرعة ثمن النهائي للبطولة الأغلى بعد غدٍ الاثنين.

وتنطلق «الجولة 19» لدوري الأولى مساء اليوم بإقامة أربع مباريات، تشهد إلى جانب مواجهة العربي وجلف اف سي، لقاءات العروبة المتصدر ب 45 نقطة أمام مضيفه مسافي «الثامن»، وله 25 نقطة على ملعب الأخير في رأس الخيمة، ويستضيف دبا الحصن «الوصيف» برصيد 34 نقطة ضيفه جلف يوناتيد صاحب المركز 14 برصيد 18 نقطة، ويلتقي في المباراة الرابعة الحمرية «الثالث عشر» بضيفه الظفرة «الثالث»، وله 32 نقطة.

وتستكمل الجولة «الأحد»، بإقامة أربع مباريات أخرى تجمع إلى جانب مواجهة دبا والذيد، لقاءات الرمس وسيتي، مصفوت والتعاون، ويونايتد الفجيرة «الرابع» برصيد 27 نقطة امام مضيفه الفجيرة «السابع» وله 26 نقطة، وكان الأخير أعلن التعاقد مع ثلاثة لاعبين في انطلاق «الميركاتو الشتوي» للذئاب بقيادة المهاجم الغاني شيخ ديارا الذي عوض رحيل المهاجم الجزائري عكاشة حمزاوي، ولاعب الوسط الغيني علي سوما، إضافة إلى اللاعب عبدالله العامري المنتقل من الرمس.