البطائح يلتقي بني ياس في «التجربة الأخيرة» قبل «العودة»

علي معالي (دبي)

يخوض فريق البطائح التجربة الودية الثالثة اليوم، استعداداً لعودة المنافسات المحلية، حيث يلتقي مع بني ياس في البطائح عند الساعة الخامسة مساء، في تجربة مهمة تحت قيادة المدرب الكرواتي جوران توميتش. وكان «الراقي» قد لعب مع الطائي السعودي، وانتهت المباراة بفوز البطائح 1-0، وفي المباراة الثانية ضد ضمك السعودي أيضاً وانتهت بالتعادل 1-1، وستكون المباراة الثالثة تجربة محلية أمام فريق قوي يستعد هو الآخر، لاستئناف مبارياته بعد توقف طويل بسبب المنتخب الوطني.

وتعتبر صفوف «الراقي» مكتملة تماماً، باستثناء بورجيس لاعب منتخب الرأس الأخضر المشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا، حيث يقدم منتخب بلاده مستويات جيدة، ويلتقي غداً الأحد مع منتخب جنوب أفريقيا في ربع النهائي بالبطولة المقامة في كوت ديفوار.

يهدف توميتش في مباراة بني ياس إلى تطبيق الأفكار التي يريد تنفيذها في اللقاء المقبل بدوري أدنوك للمحترفين، والتي ستكون أمام نادي الإمارات في قمة مهمة للطرفين، وذلك على استاد نادي الإمارات بالجولة الـ 13، وهي المباراة الرسمية الأولى لمدربي الفريقين، توميتش في البطائح، وزينجا مع «الصقور».