الإمارات والحبتور صراع اللقب الـ15 في «فضية البولو»

دبي (الاتحاد)

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية عصر اليوم، ختام النسخة الخامسة عشرة من كأس دبي الفضية للبولو، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، والتي تضم 5 بطولات، وتجمع المباراة النهائية فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، ويسبق النهائي مباراة كأس الترضية بين فريقي بنجاش بقيادة حيدر بنجاش وذئاب دبي كافو بقيادة حبتور الحبتور.

وتعد كأس دبي الفضية، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2009 أحد أهم الأحداث الرياضية على صعيد البولو في عام 2024 وتقام تحت مظلة رابطة البولو العالمية، بالتعاون مع اتحاد البولو ومجلس دبي الرياضي.

من جانبه، أشاد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو ورئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية بالفرق الأربعة المشاركة في النسخة الخامسة عشرة من البطولة، منوهاً بأن مستوى المباريات يعكس التطور الذي تشهده اللعبة بالدولة عامة والبطولة بشكل خاص، مؤكداً أن هذا النجاح يعود إلى تعاون الأندية والفرق مع اللجنة المنظمة، وتضافر الجهود طوال الفترة الماضية.

ويضم فريق الإمارات حامل اللقب سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفدريكو بوتوبيسكي (5 جول)، ولوكاس مونتيفيرد (7 جول)، وتومي بيرسفورد (8 جول)، فيما يضم فريق الحبتور، محمد الحبتور، وخوان ارايا (5 جول)، وخوان جوريتش (7 جول)، وباتيستا بيوجار (8 جول).