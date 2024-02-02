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الرياضة

«المحبوبة» تدافع عن لقب «الثانية» في ماراثون العين

«المحبوبة» تدافع عن لقب «الثانية» في ماراثون العين
3 فبراير 2024 01:33

عصام السيد (العين)

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يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، اليوم، سباقه التاسع لهذا الموسم، ويتألف من 9 أشواط تشمل الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين، وتم تخصيص جميع الأشواط للخيول العربية الأصيلة ماعدا الشوط الثالث، الذي تم تخصيصه للخيول المهجنة، وتتنافس 130 خيلاً على الجوائز المالية المرصودة، والتي تبلغ 560 ألف درهم.
وتسعى الفرس «المحبوبة» لصناعة التاريخ للدفاع عن لقبها في الجولة الثانية من ماراثون العين لمسافة 4100 متر في مسك ختام الأمسية في الشوط التاسع والرئيس، بعد فوزها بالجولة الأولى، وكالعادة سوف تكون إسطبلات العجبان المسيطرة على سباقات الماراثون في الجولات السابقة أكبر المتحدين من خلال «إنديز داي».
ويتصدر «سعتلي» صاحب التصنيف الأعلى البالغ 90 رطلاً، و«زيد» و«منار»، و«ار بي بستفة» ترشيحات الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وبمشاركة 15 خيلاً، تتنافس على لقب الخزنة.
وتتنافس 15 خيلاً عمر 4 سنوات وما فوق، على لقب مزيد في الشوط الثاني، الذي تم تخصيصه للخيول المبتدئة لمسافة 2000 متر، ومن ضمن المشاركين في هذا الشوط «أنفة»، و«هاروت»، و«روكبيري».
وتتنافس 15 خيلاً في الشوط الثالث المخصص للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر، على لقب الخبيصي، أبرزهم «أويسس مون» صاحب المركز الثالث في آخر مشاركة في العين، وينافسه «كوست سكاي» الفائز في مضمار جبل علي، وينافسهم «جلايدينج باي».
ويشتد التنافس في رابع أشواط الأمسية المخصص لمسافة 2000 متر - هانديكاب للخيول في سن 4 سنوات على لقب المويجعي، يتقدمهم «أيه أف لهب»، وينافسه «الجيش»، و«زيدان الوثبة».
وتم تخصيص الشوط الخامس لخيول الإنتاج المحلي على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتتنافس 15 من الخيول على مسافة 1800 متر - هانديكاب، أبرزها «دلموج» وينافسه «مراقب» و«أيه إف المهيب».
وسيكون الشوط السادس لمسافة 1800 متر – هانديكاب، على لقب المرخانية ملتهباً، حيث يتنافس في هذا الشوط 15 خيلاً، يتقدمهم «مجدي»، و«تقدير»، وهناك أيضاً «منور».
ويتصدر «نهاب»، و«حاتم الوثبة»، و«طاهر» ترشيحات الشوط السابع لمسافة 1400 متر، بمشاركة 15 خيلاً، تتنافس على لقب رماح.

مضمار نادي العين للفروسية
الإمارات
العين
ماراثون العين
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