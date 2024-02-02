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الرياضة

مارسيلو برولي مدرباً للمنتخب الأولمبي

مارسيلو برولي
3 فبراير 2024 01:34

دبي (الاتحاد)

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تعاقد اتحاد الكرة مع المدرب مارسيلو برولي من أوروجواي لتدريب منتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة للفترة المقبلة التي ستشهد المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في دولة قطر للفترة من 15 أبريل إلى 3 مايو 2024، وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين يلعب صاحب المركز الرابع مع أحد منتخبات أفريقيا في الملحق العالمي المؤهل كذلك للأولمبياد.
ويملك المدرب مارسيلو برولي صاحب الــ 45 عاماً سيرة ذاتية مميزة، حيث بدأ مسيرته التدريبية كمساعد مدرب لفريقي بروجريسو ودانوبيو في أوروغواي ثم أصبح مدرباً لفريق الشباب في نادي اتلتيكو بينارول الأوروغوياني وقاده لتحقيق لقب كوبا ليبارتادوريس 2022 للشباب، وتولى مهمة تدريب منتخب أوروغواي للشباب، وحقق معه لقب وصيف بطولة كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاماً 2023، وفي ذات العام قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً التي أقيمت في الأرجنتين بعد الفوز على منتخب إيطاليا بهدف من دون مقابل.
ووجه اتحاد كرة القدم شكره للمدرب الإسباني دينيس سيلفا على الفترة التي قضاها مع المنتخب الأولمبي، متمنياً له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.

اتحاد الكرة
المنتخب الأولمبي
الأبيض الأولمبي
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