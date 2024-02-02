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الرياضة
كوريا الجنوبية تضرب موعداً مع الأردن من جديد
كوريا الجنوبية تضرب موعداً مع الأردن من جديد
2 فبراير 2024 22:27
الدوحة (الاتحاد)
ضرب منتخب كوريا الجنوبية موعداً مع الأردن في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم عقب فوزه على أستراليا 2-1 بعد التمديد ليتجدد اللقاء مع الأردن في المربع الذهبي.
وعادت كوريا الجنوبية من بعيد مرة جديدة وقلبت تخلفها أمام أستراليا في الوقت بدل الضائع بعد التمديد في مباراة مثيرة الجمعة على استاد الجنوب في ربع نهائي كأس آسيا في كرة القدم في قطر.
وتقدمت أستراليا بهدف مهاجم الوحدة السعودي كريج جودوين (4)2، وانتظرت كوريا الوقت بدل الضائع لإدراك التعادل عبر مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي هوانغ هي تشان من ركلة جزاء (90+6)، وفرضت وقتاً أضافياً سجلت خلاله هدف الفوز عن طريق قائدها وتوتنهام الانجليزي هيونج مين سون من ركلة حرة رائعة (104)، فجددت بالتالي الموعد مع الأردن الثلاثاء المقبل بعد أن التقيا في دور المجموعات وانتزعت منه تعادلاً صعباً جداً 2-2 في الوقت بدل الضائع أيضاً.
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