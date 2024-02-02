جواهر القاسمي تُعلن انطلاق «عربية السيدات»

علي معالي (الشارقة)

أطلقت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، شارة انطلاقة النسخة الـ 7 من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

ورفعت 15 دولة عربية أعلامها أمام مدرجات مسرح المجاز بالشارقة، معلنة افتتاح أكبر حدث نسائي رياضي عربي، يشارك فيه 560 لاعبة يمثلن 63 فريقاً، تتنافس حتى 12 فبراير الجاري في 8 ألعاب.

رحبت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بالحضور واللاعبات، قائلة: «مرحباً بكم في إمارة الشارقة، بلدكم الثاني الذي يحتضن مواهب الرياضة العربية، ندرك أن كل واحدة جاءت حاملة معها حلماً كانت ترسمه لنفسها، وطموحاً يأخذها إلى شتى المحافل الرياضية، لتخوض المنافسات وترتدي الميداليات وترفع اسم وطنها على منصات التتويج».

وخاطبت سموها اللاعبات في كلمتها قائلة: «بناتي.. وصيتي لكُنّ التحلي بالأخلاق الرياضية واحترام الخصوم، وإظهار روح التضامن والتعاون فيما بينكن، فالقيم الإنسانية هي أولوية دائمة في كل الظروف والمحافل، والابتعاد عن الأنانية وأنتن سفيرات لأوطانكن، ونحرص على دعم طموحاتكن باعتلاء منصات التتويج، ونحن على ثقة بفريق التنظيم الذي أظهر جهوداً كبيرة لتهيئة الموارد اللازمة والبيئة التي تغذي روح التحدي والمنافسة».

وختمت سموها: «نشكر الفريق المنظم للدورة بقيادة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي على جهودهم في التنظيم وعلى بركة الله، نعلن انطلاق هذه النسخة».

شهد حفل الافتتاح حضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لـ«عربية السيدات»، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وعيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وحنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب، وعدد كبير من الضيوف العرب.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي: «البطولة كما أُريد من البداية عربية الروح والقيم، والنتائج والمنجزات، والغايات أيضاً، فهي من ناحية ترتقي بمكانة ودور المرأة العربية، وتؤكد حضورها المشرف في ساحات المنافسة، ومن ناحية ثانية تدعم قطاع الرياضة العربية ورياضة المرأة بشكل خاص، وبالتالي تسهم في تنمية المجتمع وتنشيط الحراك الرياضي الذي يشكل أحد ملامح المشروع الحضاري لأي أمة».

وقالت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة: «نفخر بإقامة هذا الحدث الذي يمثل عنصراً رئيسياً في تعزيز روابط الأخوة بين الشقيقات في دولنا العربية، ويؤكد توافق الأهداف والطموحات التي يتطلع الجميع لتحقيقها، ونعتز بالمشاركة في هذا المحفل الرياضي العربي المتميز في مضمونه وأهدافه في ظل ما يحظى به من رعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي».

وتشمل منافسات البطولة كرة السلة، والطائرة، وتنس الطاولة، والرماية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، والكاراتيه، والمبارزة.

وتنطلق مسابقة السلة اليوم على صالة نادي البطائح بلقاء الفتاة الكويتي مع الفحيص الأردني «11 صباحاً»، تليها مباراة العاصمة السعودي مع غاز الشمال العراقي، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الثورة السوري مع الشارقة لرياضة المرأة، كما تنطلق اليوم أيضاً منافسات الكرة الطائرة والمبارزة.