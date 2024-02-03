جودو الإمارات يحصد برونزية في «باريس جراند سلام»

باريس (الاتحاد)

حصد منتخب الجودو، الميدالية البرونزية في افتتاح بطولة «باريس جراند سلام» للجودو الكبرى، والتي يستضيفها اتحاد الجودو الفرنسي بقيمة جوائز نقدية تبلغ 154 ألف يورو، بمشاركة 621 لاعباً ولاعبه من 107دول من بينها 10 دول عربية.

ويتصدر منتخب الإمارات ترتيب العرب، ويأتي في المركز الثامن بالترتيب العام بفضل المركز الثالث البرونزي الذي حققه اللاعب نارمند بيان (23 سنة) في منافسات (وزن تحت 66 كجم).

وتأتي مشاركة منتخبنا الأول استعداداً لأولمبياد باريس 2024، فيما تصدر الترتيب العام للبطولة مع ختام اليوم الأول، منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور برصيد 3 ميداليات ذهبية وبرونزية، وفي المركز الثاني منتخب اليابان بذهبية وفضيتين وبرونزيتين، ثم كوسوفو بذهبية.

وجاء فوز لاعبنا نارمند بيان بالميدالية البرونزية بعد مشوار تنافسي شاق في تصفيات الوزن الخفيف بعد أن تخطى في دور الـ 64 اللاعب الفرنسي المخضرم كيفن أزيما، بالفوز عليه بالقاضية في الزمن الإضافي «جولدن اسكور»، لينتقل لدور الـ 32 بلقاء الأوزبكي المخضرم تيلوفوف فخرالدين، ليلحق به الهزيمة أيضاً، ويتأهل لدور الـ 16، لمواجهة بطل ألمانيا القوي سيتز مارتن ليتفوق عليه، ليصطدم ببطل كوريا الجنوبية آن بول، ويخسر منه بفارق نقطة ليلعب في ملحق المجموعة، ويحقق الفوز على الأوكراني إيادوف بوجدان، ونجح أيضاً في تخطى بطل منغوليا يوندو باسكو، بالرغم من إرهاق اللعب المتواصل في أقل من ساعة ليحرز البرونزية ويحل بطل منغوليا رابعاً.

وفي ختام تصفيات المجموعة، قام ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد رئيس البعثة يرافقه سيدريك ديرمي، الرئيس التنفيذي لشركة أديداس بتقديم الشيكات والميداليات والزهور للفائزين.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، رئيس وأعضاء بعثتنا في باريس بمناسبة فوز اللاعب البرونزي نارمند بيان بأول ميدالية في بطولة فرنسا.

وأشار الدرعي خلال اتصاله مع ناصر التميمي، إلى أن ما تحقق في بداية المشوار استثمار لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة وجهود اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ومتابعة مجلس أبو ظبي الرياضي وجهود الجهاز الفني للجودو، متمنياً أن يواصل المنتخب تألقه وتفوقه لتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الامارات.

ويختتم منتخبنا مشاركته غداً الأحد في فرنسا بمنافسات الوزن الثقيل، حيث يلعب لاعبنا جريجوري أرام مباراته في (وزن تحت 90 كجم)، واللاعب ظافر آرام في (وزن تحت 100 كجم).