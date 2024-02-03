«أبوظبي 1» بطل «المحامل الشراعية 22 قدماً»

أبوظبي (الاتحاد)

توج المحمل «أبوظبي 1» التابع لأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبقيادة النوخذة إسماعيل أحمد المرزوقي، بلقب سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، الذي يقام برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي.

وجاء في المركز الثاني «نمران 77» لمالكه النوخذة ماجد أحمد عبد الله المرزوقي، وحل في المركز الثالث «مفارج 131» التابع لأكاديمية أبوظبي البحرية، وبقيادة النوخذة إبراهيم صالح محمد الحمادي.

وشهد السباق الذي يعد الجولة الأولى لهذه الفئة، منافسة قوية بين المشاركين في كل مراحله، وساعدت الأجواء المثالية لإقامته على تقديم أفضل المستويات الفنية من قبل البحارة بحماس كبير وروح عالية بهدف الوصول أولاً إلى خط النهاية للفوز بأحد المراكز الثلاثة الأولى.

توج الفائزين ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وعبر ماجد عتيق المهيري عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للمحامل في سباق فئة 22 قدماً، وبالتنافسية العالية التي قدمها البحارة الشباب طوال فترة السباق، الأمر الذي أسهم في إبراز صورة رائعة للسباقات التراثية بشكل عام، وهذه الفئة على وجه الخصوص.

وقال: سعداء بنجاح المهرجان في كل جوانبه الفنية والتنظيمية واللوجستية، وبما قدمه كل مشارك في البطولات والسباقات التراثية التقليدية والحديثة، وفي كل الأنشطة التي صاحبت الفعاليات، وبحرص الجميع على المساهمة في وضع بصمة مميزة على الحدث، فلهم كل الشكر والتقدير على ما قدموه من جهد وإبداع ومهارة وفن.

وأضاف: فعاليات وبرامج المهرجان مزجت بين الرياضات التراثية التقليدية والحديثة بأنواعها المختلفة، ومثلما تعد سباقات المحامل الشراعية فئة 22 قدماً بداية طريق البحارة في السباقات التراثية، فإن جولة الفورمولا-4 التي ستقام في اليوم الختامي للمهرجان تمثل أيضاً الخطوة الأولى لمتسابقي زوارق المحركات، ونأمل نجاح كل المشاركين في التقدم نحو المراحل الأخرى في هذه الرياضات.

ويختتم المهرجان غداً الأحد، بإقامة سباق بطولة الفورمولا - 4، الذي سيشهد مشاركة عدد من المتسابقين الطموحين الذين يخوضون تجارب قوية من أجل التدرج نحو الفئات الأقوى في رياضة زوارق المحركات.