الوصل يسعى لحسم «صفقة أخيرة» قبل استئناف المنافسات

معتز الشامي (دبي)

حصل لاعبو الوصل على راحة سلبية، وذلك بعد المباراة الودية الأخيرة التي خاضها «فهود زعبيل» أمام اتحاد كلباء، وانتهت بالخسارة 0-1.

وبدأ الجهاز الفني للوصل، بالتحضير لعودة المنافسات، بالمواجهة المرتقبة يوم الجمعة المقبل أمام الوحدة في ذهاب نصف نهائي كأس مطرف أبوظبي الإسلامي، وهي التي تسبق عودة الدوري بالجولة الـ13، والمقرر لها يومي 12 و13 الجاري، حيث سيلتقي مع النصر في «ديربي» من نوع خاص بين الفريقين.

ويرى الجهاز الفني للفهود بقيادة الصربي ميلوش أن فبراير الجاري، بمثابة «اختبار حقيقي» لقدرات فريقه وقدرته على المنافسة بقوة على البطولات والألقاب، حيث بات الفريق قريباً من المنافسة بقوة على لقب كأس «أبوظبي الإسلامي»، كما يتصدر ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط عن العين الوصيف، وبالتالي يحتاج الوصل للفوز في المحطتين المقبلتين أمام الوحدة في نصف النهائي، ثم بعدها بأيام، أمام النصر في ديربي دبي، ليواصل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري، وهو ما شدد عليه ميلوش، الذي طالب اللاعبين بالقتال في الملعب لتحقيق تطلعات جماهير الفريق في الشهر الجاري، الذي يضم أصعب الاختبارات، كونها تأتي بعد فترة توقف، واستعدادات كافية من جميع الفرق.

ينتظم في تدريبات الفريق، اليوم، لاعبو الفريق الدوليون، بعد العودة من كأس آسيا، بما يمنح الفريق مزيداً من العناصر القادرة على تدعيم الصفوف خلال تلك المرحلة، خاصة وأن الفريق يسعى لحسم «صفقة أخيرة» ربما تكون متاحة خلال الأيام المقبلة، حيث كشفت المصادر عن وجود مفاوضات جارية مع اللاعب الكوري سيونج هيون جونج لاعب منتخب كوريا الجنوبية، ليعزز صفوف «الفهود» خلال الدور الثاني، في ظل وجود شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب، والتي تضم حالياً سفيان بوفتيني وأليكسيس بيريز الكولومبي والأرجنتيني بوبليتي إلى جانب السويسري هاريس.

وكان الوصل قد خاض تجربتين فقط خلال فترة التوقف الحالية، استعداداً لعودة النشاط، بعد انتهاء كأس آسيا، كانت الأولى أمام فريق الأخدود الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز الوصل 2-1، سجلهما نيكولاس خيمنيز، وأداما ديالو، قبل أن يخسره تجربته الأخيرة أول من أمس أمام اتحاد كلباء بهدف.