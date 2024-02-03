اليابان وإيران.. «سباق فض الشراكة»

سلطان آل علي (دبي)

ينتظر كل عشاق الكرة الآسيوية اللقاء الكبير، والمواجهة الأقوى في كأس آسيا 2023، ضمن ربع النهائي بين منتخبي إيران واليابان.

ويعد هذا اللقاء بمثابة «نهائي مبكر» بين المنتخبين الكبيرين اللذين يجمعان معاً 7 بطولات آسيوية تاريخية، وهما الأكثر تحقيقاً للقب، وسيتخطى الفوز اليوم مسألة التأهل إلى نصف النهائي، بل سيكون بمثابة فض الشراكة في المواجهات بين المنتخبين.

وإذا ما نظرنا إلى تاريخ مواجهات المنتخبين، فإنّ غالبها كان يحمل الطابع الرسمي، فقد تواجه المنتخب الإيراني والياباني في 18 مباراة سابقة، منها 3 مباريات ودية فقط.

ويتساوى المنتخبان في حالات الفوز والخسارة، حيث فاز إيران 6 مرات، واليابان 6 مرات، وحضر التعادل 6 مرات كذلك، كما يتقارب المنتخبان في التسجيل، حيث استطاع اليابان تسجيل 21 هدفاً، وإيران 19 هدفاً في هذه المواجهات.

وعلى مستوى كأس آسيا، فإن «الساموراي» يتفوق بشكل كامل على المنتخب الإيراني، حيث تواجه المنتخبان 4 مرات سابقة في البطولة، فاز اليابان فيها مرتين، وتعادل مرتين.

وتبقى مواجهة نصف النهائي في النسخة الماضية 2019 هي «الأكثر قسوة»، حيث انتصر اليابان بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة الأكبر بتاريخ المواجهات!

ويلتقي المنتخبان من جديد بكأس آسيا، وهذه المرة في ربع النهائي، ولا يبدو المنتخب الإيراني في أفضل حالاته، كما سيفتقد إلى مهاجمه مهدي طارمي بسبب الإيقاف بالبطاقة الحمراء، في حين أن اليابان أكثر إقناعاً واستعداداً رغم البداية المتذبذبة.