منتخبنا يحصد ذهبية «سلة الكراسي» في «بارالمبية غرب آسيا»

رضا سليم (الشارقة)

توج العراق بدرع دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في نسختها الرابعة، والتي نظمها نادي الثقة للمعاقين برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 513 رياضياً من 11 دولة في 7 ألعاب.

وجاءت العراق في صدارة الترتيب العام للدورة، بعد الفوز بـ 69 ميدالية، بواقع 36 ذهبية، و25 فضية، و8 ميداليات برونزية، وجاءت الإمارات في المركز الثاني، بواقع 73 ميدالية (25 ذهبية، و23 فضية و25 برونزية، وحصدت السعودية المركز الثالث، برصيد 51 ميدالية (17 ذهبية، و23 فضية، و11 برونزية).

حضر حفل الختام وتتويج الفائزين، الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا، والدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس لجنة غرب آسيا البارالمبية، وتم تكريم رؤساء الوفود المشاركة، والرعاة الداعمين، وفي نهاية الحفل تسلمت سلطنة عُمان علم الدورة، حيث تستضيف النسخة الخامسة 2026.

وفاز منتخبنا، بالميدالية الذهبية في كرة السلة على الكراسي المتحركة، بعدما تغلب على العراق في المباراة النهائية 52-43، فيما جاء المنتخب السعودي بالمركز الثالث، بعد الفوز على البحرين 57-42.

وفاز العراق بالميدالية الذهبية في كرة الهدف، بعد فوزه على الأردن بنتيجة 11-7، وحقق المنتخب السعودي البرونزية، بفوزه على قطر بنتيجة 12-8.

وفي منافسات ألعاب القوى، حقق العراق 17 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و7 برونزيات، وحصد أبطال الإمارات 19 ميدالية ذهبية و14 فضية و19 برونزية، ونالت السعودية 11 ذهبية، و14 فضية، و6 برونزيات.

وفي رفعات القوى، حقق أبطال الإمارات 3 ذهبيات، و4 فضيات، و4 برونزيات، وسوريا ميداليتين ذهبيتين، والأردن ذهبية، والبحرين فضية وبرونزية، وسلطنة عمان فضية، والسعودية برونزية، وفي كرة الطاولة، حصد العراق 5 ذهبيات و3 فضيات، وفازت السعودية بـ3 ذهبيات، و4 فضيات وبرونزيتين، وحقق الأردن الميدالية الذهبية والميدالية البرونزية، وفازت سوريا بالميدالية الفضية والبرونزية.

وفي الريشة الطائرة، أحرز العراق 10 ذهبيات، وفضية واحدة، وفاز أبطال الإمارات بـ4 ميداليات فضية، والسعودية ميداليتين فضيتين، وفازت البحرين بفضية و6 برونزيات، ولبنان فضية وبرونزية، وسوريا فضية، والأردن برونزية.

وفي منافسات البوتشيا، فاز العراق بـ3 ميداليات ذهبية، و6 فضيات، وبرونزية، والسعودية 3 ذهبيات، و3 فضيات وبرونزية، والإمارات بذهبيتين، وفضية وبرونزيتين، والبحرين بذهبيتين، وبرونزيتين، وعُمان ميدالية برونزية.

وتوجه الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلى حاكم الشارقة على رعايته الكريمة للحدث الرياضي الكبير ودعمه المستدام لكافة قضايا ذوي الإعاقة في شتى المجالات، وقال: «نبارك لمن حصد الميداليات فإنّنا نتمنى للجميع التوفيق والسداد في المسابقات المقبلة، وكل الشكر والتقدير لجميع من ساهم في نجاح هذه البطولة بالرعاية والدعم والمشاركة».

وأكد الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، أهمية هذه الدورة التي تعد الحدث الرياضي الأكبر على مستوى دول منطقة غرب آسيا من حيث الرياضات المدرجة، وعدد الفعاليات المصاحبة، معرباً عن شكره والتقدير لنادي الثقة للمعاقين على حسن الاستضافة.

وقال الدكتور منصور بن سلطان الطوقي، رئيس اللجنة البارالمبية العمانية: «السلطنة حققت أهدافها من هذه البطولة بتحقيقها 23 ميدالية للاعبين الموجودين، وتسجيل أرقام جديدة، ونرحّب بأشقائنا في مسقط 2026، ونبدأ من اليوم الاستعداد لاستضافة الدورة الخامسة».