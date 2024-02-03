«سوبر هاتريك» لخيول «جودلفين» في «كرنفال دبي»

عصام السيد (دبي)

سطرت خيول جودلفين، بإشراف المدرب شارلي أبلبي رباعية «سوبر هاتريك» في النسخة التاسعة من كرنفال سباقات دبي لهذا الموسم، والتي أقيمت بمضمار «ميدان»، وتألفت من 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز الأمسية أكثر من 3 ملايين درهم برعاية الطاير للسيارات.

وتحقق حلم المهرة الواعدة «سندريلا دريم» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، حين خطفت الأضواء بفوز سهل، في سباق جميرا كلاسيك للمهرات في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر (شروط)، وسجلت البطلة 1:23:27 دقيقة.

ومنح «مسشيف ماجيك» الثنائية لجودلفين، والمدرب شارلي أبلبي والفارس وليام بيوك، بفوز مستحق بالشوط الخامس لمسافة 1200 متر (قوائم)، على لقب سباق دبي سبرينت، ومسجلاً زمناً وقدره 1:08:96 دقيقة.

وواصلت خيول جودلفين، بإشراف شارلي أبلبي تألقها الساطع بتحقيق الفوز الثالث في الأمسية عبر الجواد «وارن بوينت» بقيادة الفارس الفرنسي مايكل بارزلونا، الذي انتزع جائزة الشوط السادس والرئيس على لقب ميلينيوم ستيكس لمسافة 2000 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 700 ألف درهم، بفارق رأس، ومسجلاً 2:01:19 دقيقة.

وأكد «ليجند أوف تايم» حسن ترشيحه عندما منح جودلفين والمدرب شارلي أبلبي الرباعية «سوبر هاتريك»، والثلاثية «هاتريك» للفارس وليام بيوك، بفوز سهل بسباق جميرا جينيز للأمهار في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر (شروط)، ومسجلاً 1:36:11 دقيقة.

وخطف الجواد غير المرشح «جيم تايم» لإسطبلات الريف، بإشراف د. جابر بيطار، وقيادة ساندرو بايفا فوزاً غير متوقع، ولكن عن جدارة في الشوط الافتتاحي للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، ومسجلاً زمناً وقدره 1:50:72 دقيقة.

وعاد «ميادين» لشادويل، بإشراف دوج واتسون، وقيادة جيم كرولي، إلى منصات التتويج بفوز بفارق رأس في الشوط الرابع للخيول أعمار 3 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، ومسجلاً 1:27:52 دقيقة.

وتواصلت المفاجآت في الأمسية بفوز قوي للجواد «ماي دباوي» لناصر عسكر، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، بالشوط السابع لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، وسجل البطل زمناً وقدره 1:24:82 دقيقة.

وخالف الجواد «اليابري» لجمعة مبارك الجنيبي، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة الفارس البرازيلي بيرناردو بينيرو كل التوقعات، بفوز مفاجئ بالشوط الثاني لخيول الثلاث سنوات لمسافة 1900 متر، ومسجلاً 2:00:50 دقيقة.

وكان «رويال دبي» لسعيد سلطان الرحومي، بإشراف لوسي بوتي، وقيادة باتريك دوبس، مسك ختام الأمسية في الشوط التاسع لمسافة 1800 متر (تكافؤ)، الذي حصد الفوز بفارق طولين، ومسجلاً زمناً وقدره 1:50:34 دقيقة.