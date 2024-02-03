«الإعصار» يواصل تحضيرات «الهروب الكبير»!

مراد المصري (أبوظبي)

تعادل حتا مع ضيفه أجمك الأوزبكي 1-1، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، وذلك مع مواصلة «الإعصار» تحضيراته من أجل استئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين.

وسبق أن تعادل حتا مع الأهلي المصري بالنتيجة نفسها، مع تركيز المدرب الإيطالي فابيو فيفياني على العمل المكثف، خلال الفترة الشتوية، في محاولة تنفيذ خطة «الهروب الكبير» من منطقة الخطر في ترتيب الدوري، وضمان الاستمرار في دوري المحترفين.

وركز الفريق على التدريبات بشكل كبير طوال الجزء الأكبر من التحضيرات الشتوية، من خلال العمل على الحالة البدنية، والجوانب الفنية المختلفة، مع التركيز على جوانب تطوير الأداء الفردي للاعبين إلى جانب العمل الجماعي، قبل بدء خوض المباريات الودية التي سعى «الإعصار» أن تكون ذات فائدة، أمام فرق ذات مستوى فني مرتفع، عوضاً عن خوض مباريات أمام فرق أضعف فنياً، وتحقيق انتصارات لا تضيف المزيد من الفائدة.

ويدرك فيفياني أن المباريات المقبلة للفريق، تتطلب هذا النوع من التحضيرات، حيث ستكون مواجهة شباب الأهلي في الدوري مباشرة عقب فترة التوقف، ثم تليها مباراة مصيرية أمام خورفكان، ويعقبها مباريات أمام فرق مثل العين والوحدة والنصر، والتي يسعى من خلالها الفريق لحصد أكبر عدد متاح من النقاط، قبل دخول فترة التوقف الدولية المقبلة في مارس المقبل.

ويعول حتا على سيزار مونزوكي مهاجم منتخب أفريقيا الوسطى، الاستقطاب الذي قام به الفريق خلال فترة التوقف الشتوي، من أجل إضافة المزيد من النزعة الهجومية للفريق، وترجمة الكرات العرضية العالية، إلى جانب سرعته في الهجمات المرتدة.