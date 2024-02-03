16 ميدالية لـ«الفجيرة للفنون القتالية» في تايكواندو العرب

فيصل النقبي (الفجيرة)

بلغت حصيلة نادي الفجيرة للفنون القتالية في بطولة العرب الرابعة للتايكواندو، 16 ميدالية، منها 2 ذهبية و2 فضية و12 برونزية، في إنجاز مميز للنادي في هذه البطولة، التي أقيمت في مجمع زايد الرياضي، وتحظى برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتواصلت منافسات البطولة لليوم الثالث على التوالي وسط حضور جماهيري مميز مع تسابق من أكثر 1300 لاعب ولاعبة في فئات البطولة المختلفة، وشهدت البطولة حضوراً رسمياً تمثل في إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للعبة، مع نخبة من رؤساء الاتحادات العربية والمسؤولين في الإمارة.

وستبدأ منافسات بطولة الفجيرة الدولية الـ 11 للتايكواندو مباشرة في المجمع، بمشاركة واسعة لأكثر من 2300 لاعب ولاعبة في مختلف أوزان ومنافسات البطولة.