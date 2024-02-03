الأحد 4 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

16 ميدالية لـ«الفجيرة للفنون القتالية» في تايكواندو العرب

16 ميدالية لـ«الفجيرة للفنون القتالية» في تايكواندو العرب
3 فبراير 2024 14:30

فيصل النقبي (الفجيرة) 
بلغت حصيلة نادي الفجيرة للفنون القتالية في بطولة العرب الرابعة للتايكواندو، 16 ميدالية، منها 2 ذهبية و2 فضية و12 برونزية، في إنجاز مميز للنادي في هذه البطولة، التي أقيمت في مجمع زايد الرياضي، وتحظى برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
وتواصلت منافسات البطولة لليوم الثالث على التوالي وسط حضور جماهيري مميز مع تسابق من أكثر 1300 لاعب ولاعبة في فئات البطولة المختلفة، وشهدت البطولة حضوراً رسمياً تمثل في إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للعبة، مع نخبة من رؤساء الاتحادات العربية والمسؤولين في الإمارة.
وستبدأ منافسات بطولة الفجيرة الدولية الـ 11 للتايكواندو مباشرة في المجمع، بمشاركة واسعة لأكثر من 2300 لاعب ولاعبة في مختلف أوزان ومنافسات البطولة.

أخبار ذات صلة
شراكة بين «صحة أبوظبي» و«مصدر» و«إكس لايف ساينسز» و«ثيرمو فيشر ساينتيفيك»
محمد الشرقي يشهد منافسات «كأس العرب للتايكواندو»
نادي الفجيرة للفنون القتالية
التايكواندو
الفجيرة
آخر الأخبار
مطالبات بمبادرة عربية بأدوات تنفيذ ناجحة لإنقاذ لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: الدور العربي ضرورة لحلحلة أزمات لبنان
اليوم 00:53
غرق خيم النازحين في مدينة رفح جراء الأمطار الغزيرة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: 100 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود
اليوم 00:53
سيارة مدمرة في موقع غارة جوية أميركية في العراق (رويترز)
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تشن غارات في العراق وسوريا
اليوم 00:53
أرشيفية
الأخبار العالمية
الصومال.. «أتميس» تكمل مرحلة جديدة من الانسحاب
اليوم 00:53
الرئيس السنغالي ماكي سال
الأخبار العالمية
الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية
اليوم 00:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©