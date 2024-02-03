«غرب آسيا» تضع برولي في «الاختبار الأول» مع «الأبيض الأولمبي»

معتصم عبدالله (دبي)

ستكون المشاركة المقررة في «النسخة الخامسة» لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، والمقررة بالسعودية، خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، بالتزامن مع «أيام الفيفا»، الاختبار والاستحقاق الرسمي الأول للأوراجواياني مارسيلو برولي المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني الأولمبي، والذي تولى المهمة رسمياً، بعد إعلان اتحاد الكرة إقالة الإسباني دينيس دا سيلفا المدرب السابق.

وتمثل المشاركة المقترحة حسب الأجندة في بطولة «غرب آسيا» المحطة الأخيرة في إعداد «الأبيض الأولمبي» لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً «قطر 2024»، والمقررة، خلال الفترة من 15 أبريل، وحتى 3 مايو 2024 بمشاركة 16 منتخباً تتنافس على الفوز بلقب النسخة السادسة من البطولة القارية، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

ووضعت قرعة نهائيات كأس آسيا «الأبيض الأولمبي» في المجموعة الثانية «الحديدية»، إلى جانب منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية، والصين، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة على أربع مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وأثار مارسيلو برولي (45 عاماً)، ولاعب كتيبة السيليستي السابق الإعجاب بفضل رزانته وهدوئه الكبير، بعدما قاد منتخب بلاده أوروجواي تحت 20 عاماً خلال أقل من عام للتتويج بلقبي بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 سنة 2023، وكأس العالم للفئة العمرية ذاتها، والتي أقيمت في الأرجنتين على التوالي، بعد إعلان التعاقد معه في مايو 2022، وصولاً إلى محطته الحالية مع «الأبيض الأولمبي».

وأنهى إعلان التعاقد مع برولي حقبة المدرب الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب «الأبيض الأولمبي» السابق، والتي قاربت الثلاثة أعوام منذ توليه مهمة في مارس 2021، وصولاً إلى قرار إقالته في فبراير 2024 «عامان و11 شهراً».

وعصفت الخسارة في آخر مباراتين وديتين أمام العراق 0-4، ومصر 1-5 بمستقبل دا سيلفا مع المنتخب والذي قاد فيه المنتخب الأولمبي في 38 مباراة شملت تصفيات ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2021، وتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2023، إضافة إلى نسختي في بطولة اتحاد غرب آسيا 2021 بالسعودية، و2023 بالعراق.

وودع «الأبيض الأولمبي» تحت قيادة مدربه السابق دا سيلفا من الدور الأول لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة، والتي تصدرها المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام اليابان، مقابل 3 نقاط لمنتخبنا «الثالث»، في حين بقي رصيد طاجيكستان خالياً من النقاط، فيما حجز «الأبيض الأولمبي» مقعده في نهائيات النسخة المقبلة لكأس آسيا 2024 بعد تصدره ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات برصيد 4 نقاط، بتعادله 0-0 أمام الصين، والفوز على الهند 3-0 ضمن الجولة الأخيرة.

في المقابل، أنهى منتخبنا الأولمبي مشاركتين على التوالي تحت إشراف الإسباني دينيس في غرب آسيا من عتبة الدور الأول، وجاءت الأولى في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا بالدمام في أكتوبر 2021، بعدما حل ثالثاً في ترتيب المجموعة الثانية والتي ضمت إلى جانبه منتخبات العراق وفلسطين ولبنان، برصيد 3 نقاط أيضاً حصيلة انتصار وحيد على لبنان 3-0، مقابل الخسارة في مباراتين على التوالي أمام العراق 0-2، وفلسطين 0-1، قبل أن يكرر ذات السيناريو في نسخة غرب آسيا الماضية بالعراق في يونيو 2023، بالخسارة في مباراتين على التوالي أمام الأردن 1-2، والعراق 0-3.