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الرياضة

«الإيراني» يتخطى «الساموراي» إلى نصف نهائي كأس آسيا

«الإيراني» يتخطى «الساموراي» إلى نصف نهائي كأس آسيا
3 فبراير 2024 17:38

الدوحة (د ب أ)
تأهل منتخب إيران إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف أمام منتخب اليابان بهدف إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بدور الثمانية من المسابقة.
وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه هيديماسا موريتا في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الإيراني من تعديل النتيجة بهدف أحرزه محمد موهيبي في الدقيقة 55، قبل أن يسجل علي رضا جهانبخش هدف الفوز للمنتخب الإيراني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.
ويلتقي المنتخب الإيراني في مباراة الدور قبل النهائي، التي تقام يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين منتخب قطر ونظيره الأوزبكي.
وتأهل المنتخب الياباني لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، ثم تغلب على منتخب البحرين 3-1 في دور الـ16، فيما تأهل منتخب إيران لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب سورية 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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