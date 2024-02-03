لوحة بكل الألوان في تحدي جامعة خليفة للدراجات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ونادي أبوظبي للدراجات، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، عن مشاركة أكثر من 1500 دراج في النسخة الثالثة من تحدي جامعة خليفة 2024، اليوم وتميزت نسخة هذا العام بنقطتي انطلاق من أبوظبي لمسافة 190 كم ومن دبي لمسافة 175 كم، حيث يُعتبر التحدي الأكبر من نوعه في المنطقة.

انطلق المشاركون في مسار أبوظبي في التحدي من أمام الحرم الجامعي الرئيس لجامعة خليفة ضمن أربع مجموعات تعتمد على السرعة، فيما انطلق المشاركون في مسار دبي من حلبة القدرة بثلاث مجموعات وصولاً إلى قمة جبل حفيت في العين، وأضاف مسار دبي بعدًا جديدًا لنسخة عام 2024 من تحدي جامعة خليفة.

يهدف التحدي إلى زيادة الوعي حول ركوب الدراجات الهوائية وتشجيع الجميع على المشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية المجتمعية التي تساعد على اتباع نمط حياة صحي، كما سلط وجود مسارين في التحدي الضوء على البنية التحتية المتطورة لركوب الدراجات الهوائية في دولة الإمارات، والتي تساهم في توفير رحلة لا تُنسى مرورًا بالتضاريس المتنوعة في الدولة.

يمثل كِلا المسارين للنسخة الثالثة من تحدي جامعة خليفة أعلى مستويات التحديات البدنية والقدرة على ركوب الدراجات الهوائية في مختلف التضاريس، حيث يختبران كُلًّا من القدرة العقلية والجسدية على التحمل، ويتطلبان الانضباط والتصميم للوصول إلى خط النهاية.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «نفخر بتنظيم هذا الحدث الرياضي مع مجلس أبوظبي الرياضي للعام الثالث على التوالي، مع انضمام عدد أكبر من عشاق ركوب الدراجات إلى التحدي، الأمر الذي يدل على انتشار الوعي بأهمية ركوب الدراجات الهوائية في المجتمع الإماراتي، ويأتي تحدي القرن لجامعة خليفة 2024 تماشياً مع التزامنا بتشجيع الجميع على المشاركة في التحديات والأنشطة التي تساعد على اتباع نمط حياة صحي من خلال الرياضة. نتقدم بجزيل الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي على تقديم خبراته لمساعدتنا في تنظيم هذا الحدث ولكل الجهات المعنية الذين قدموا الدعم للتحدي هذا العام».

وأعرب النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، عن سعادته بإقامة التحدي للعام الثالث على التوالي، والانطلاقة الجديدة من دبي لأول مرة، الأمر الذي يضيف المزيد من التحدي والمتعة للحدث.

وأكد أن الإقبال الكبير من المشاركين هذا العام يعكس مدى التزايد الكبير لمحبي وممارسي رياضة الدراجات الهوائية في الإمارات، ويؤكد مدى الوعي بأهميتها بالنسبة لجميع أفراد المجتمع كونها رياضة ووسيلة سهلة للتنقل، تعود بالفائدة والنفع على الجميع، وتسهم في الحفاظ على نمط حياة صحي وتحافظ على البيئة.

وأوضح النخيرة الخييلي أن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لديه اهتمام كبير بالتنويع في تنظيم السباقات والتحديات والطلعات المجتمعية دعمًا لمحبي هذه الرياضة.

ونظّم نادي أبوظبي للدراجات دوريات للشرطة على امتداد المسارين بما يتماشى مع لوائح السلامة، كما خصّص أربع محطات للتغذية، إلى جانب مركبات دعم تحمل المياه والطعام، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف والخدمات اللوجستية الأخرى لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل.