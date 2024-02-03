«كوماندو» يتصدر المشهد في «وطنية الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت لليوم الثاني على التوالي منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP)، في صالة «مبادلة أرينا»، وخصصت المنافسات لفئتي الشباب والأساتذة، ونجحت أكاديمية كوماندو جروب في التحليق بالصدارة، بينما حلت أكاديمية A.F.N.T في المركز الثاني، ونادي الجزيرة في المركز الثالث.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد عبيد المهيري، نائب رئيس دعم الأعمال لدى دائرة دعم الأعمال في أدنوك البحرية، وعدد من ممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.

وقال البطران: «البطولة واحدة من أقوى بطولات أجندة الموسم الرياضي، وتحظى باهتمام واسع النطاق، وتستقطب نخبة من اللاعبين على الساحتين المحلية والدولية. ومثل هذه البطولات ذات المعايير التنظيمية العالمية، تعكس رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا الراسخ بتطوير رياضة الجو جيتسو من خلال تنظيم أقوى البطولات التي توفر تجربة فريدة للرياضيين والمشجعين على حد سواء».

ونوّه البطران بمعدلات المشاركة المرتفعة للاعبين الدوليين في البطولة وخصوصاً من فئة الأساتذة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً منهم توافدوا من خارج الدولة؛ نظراً لأهمية البطولة التي تمنح الفائزين بالمركز الأول 1000 نقطة تضاف إلى رصيدهم في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وهذه النقاط مهمة للغاية لتعزيز رصيدهم بطولة بعد أخرى، وبالتالي تؤهل اللاعبين الأعلى نقاطاً وتصنيفاً إلى الاستفادة من فرص ومزايا فريدة، أبرزها المنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو.

بدوره، ثمّن فؤاد درويش، مدير عام بالمز الرياضية، جهود الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في مواصلة الريادة وتصدر مشهد الرياضة عبر تنظيم أرقى البطولات التي تجذب مشاركات من مختلف دول العالم، وتساهم في صقل المواهب المحلية وإعداد أجيال من الأبطال.

وتابع: توفر البطولة بيئة تنافسية مثالية تحفز اللاعبين واللاعبات على تبادل الخبرات، ما يسهم في تعزيز الجودة والتطور المستدام. كما يتيح هذا التنوع في البطولات للمشاركين الاستفادة من التفاعل مع أفضل اللاعبين وأكثرهم خبرة لإثراء تجربتهم وصقل مواهبهم.

ويقول ريبامار سانتياجو، مدرب نادي بني ياس: «متحمسون جداً لهذه البداية المميزة للموسم الرياضي الجديد، وعبر هذه البطولة الرائعة التي تثبت أننا مقبلون على مرحلة في غاية الحماس والتنافسية خلال الأشهر المقبلة، الموسم الماضي كان ناجحاً جداً لنادي بني ياس الذي تمكن لاعبوه من تحقيق إنجازات عدة محلياً ودولياً، وبالطبع فإننا نطمح إلى مواصلة مسيرة الإنجازات هذا العام وتعزيزها من خلال البناء على ما تم إنجازه في السابق واستخلاص العبر والدروس للتكيف مع متطلبات الحفاظ على ريادة النادي وتألق لاعبيه في الساحات المختلفة.



لمحات فنية

قدّم اللاعبون لمحات فنية رائعة على البساط، واستمتع الجمهور الحاضر في المدرجات بأداءٍ رفيع لفئة الأساتذة أصحاب الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى تألق فئة الشباب الذين أمتعوا الحضور بما يمتلكونه من مهارات وتقنيات على البساط.



فخر واعتزاز

أكدت اللاعبة زمزم الحمادي «حزام أزرق» من أكاديمية بالممز الرياضية التي نجحت في تحقيق ذهبية فئة الشابات وزن 57 كيلوجراماً: «يشعر أبناء وبنات الإمارات بفخر كبير واعتزاز بالدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات في تطوير رياضة الجو جيتسو والتزامها الراسخ تجاه تعزيز الرياضة محلياً وعالمياً».

وتضيف: «سعيدة بالإنجاز الذي حققته في مستهل الموسم وفي هذه البطولة القوية التي تجمع الكثير من الأبطال، وأشكر الاتحاد وجميع القائمين على هذا التنظيم المميز».



تنظيم استثنائي

عبر البرازيلي خورخي بيريرا «حزام أسود»، من أكاديمية روجر جرايسي بدبي الذي حقّق ذهبية الأساتذة الثانية وزن 85 كيلوجراماً عن سعادته بالمشاركة في البطولة الدولية ذات التنظيم الاستثنائي. وقال: «تعكس مشاركتي في هذا الحدث الرياضي، الحرص على التواجد في بطولات أبوظبي المميزة، والتألق فيها، وحصد أكبر عدد من النقاط التي تساعدني على الارتقاء في التصنيف المعتمد لدى رابطة محترفي الجو جيتسو».