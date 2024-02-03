ختام «دوري أدنوك» 31 مايو.. وتأجيل مواجهة العين والجزيرة

معتز الشامي (دبي)

وضعت رابطة المحترفين تصور روزنامة بقية مباريات الموسم، بعد توقف الدوري لفترة طويلة، نظراً لمشاركة «الأبيض» في كأس آسيا، حيث يختتم الموسم الرياضي الحالي بالجولة الـ26 من دوري أدنوك للمحترفين يومي 30 و31 مايو المقبل، وهو الشهر الذي سيشهد ضغطاً مكثفاً للمباريات في ظل التجمعات المتكررة التي خاضها منتخبنا الوطني في بداية الموسم، لأشهر سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، بخلاف تجمعه الطويل للمشاركة في كأس آسيا التي ودعها من دور الـ16.

ويعود النشاط الرياضي للموسم الحالي بمواجهتي ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بين الوحدة والوصل، على ستاد آل نهيان، واتحاد كلباء والعين على ستاد اتحاد كلباء، يوم الجمعة المقبل.

بينما يعود قطار «دورينا» للانطلاق بالجولة الـ13، التي تشهد «ديربي» الوصل والنصر، بالإضافة لقمة الوحدة والشارقة، بينما اضطرت رابطة المحترفين لتأجيل لقاء العين والجزيرة في نفس الجولة، لتقام يوم 11 أبريل المقبل، وذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل دور الـ16 لدوري أبطال آسيا الذي يشارك فيه «الزعيم».

وتقام مواجهات الجولة 14 يومي 24 و24 فبراير الجاري، وذلك بسبب مواجهات دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي تقام أيام 16 و17 و18 الجاري، فضلاً عن إقامة إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للعين في يوم 21 فبراير الجاري أيضاً.

ثم تقام الجولة الـ15 يومي 1 و2 مارس المقبل، ثم الجولة 16 يومي 13 و14 من نفس الشهر، بينما يقام بين الجولتين في أول ومنتصف مارس المقبل، مباراتا ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا حال تأهل إليه العين، بالإضافة للقاء العودة من دور الـ16 لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمقرر له يوم 7 مارس المقبل.

ويعود الدوري بعد التوقف الخاص بالمنتخب الوطني في أيام الفيفا، لخوض مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مع الجولة 17، والتي تقام يومي 29 و30 مارس المقبل.

وفي شهر أبريل ستقام 3 جولات من الدوري، بسبب الازدحام في الروزنامة للأدوار النهائية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ثم كأس ودرع السوبر الإماراتي القطري، ونهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، المقرر إقامته في النصف الأخير من الشهر نفسه، بينما الجولات الثلاث في أبريل ستكون هي الجولة الـ18 يومي 6 و7 من ذات الشهر، والجولة 19 يومي 20 و21 أبريل، والجولة 20 يومي 29 و30 أبريل.

ويشهد شهر مايو المقبل ضغط مباريات الدوري لتقام 6 جولات لختام الموسم، حيث ستقام الجولة 21 يومي 4 و5 مايو، والجولة 22 أيام 12 و13 و14 مايو، والجولة 23 يومي 17 و18 مايو، والجولة 24 يومي 22 و23 مايو والجولة 25 يومي 26 و27 مايو والجولة 26 والأخيرة في ختام الموسم بالكامل، يومي 30 و31 مايو المقبل، على أن يدخل بعدها مباشرة منتخبنا الوطني تجمعه لخوض غمار مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة مطلع يونيو المقبل.