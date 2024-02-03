كأس «الإمارات للبولو» بين أبوظبي وغنتوت

رضا سليم (دبي)

يسدل الستار اليوم، على النسخة 23 من بطولة الإمارات الدولية للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، والتي شاركت فيها 6 فرق، حيث يلتقي أبوظبي وغنتوت في المباراة النهائية في ديربي خاص بين الشقيقين، وهو السيناريو المكرر من النسخة الماضية، والتي فاز بها غنتوت، وتسبق النهائي مباراة كأس الترضية، والتي تجمع «أيه إم»، وبهنسالي. وجاء تأهل أبوظبي للمباراة النهائية، بعد فوزه على فريق بن دري بنتيجة 10 ونصف هدف مقابل 3 أهداف، في الدور نصف النهائي للبطولة، وسجل أهداف أبوظبي باوتيستا بيلو 6 أهداف، وتوماس دلفينو 4 أهداف.

ونجح غنتوت في التأهل للنهائي، بعد فوزه على فريق لامار بفارق هدف 10-9، وسجل لفريق غنتوت سيزار كريسبو 5 أهداف، وسانتوس لريرتي 3 أهداف وأوسكار كولومبريس هدفين، وأدار نصف النهائي الطاقم الدولي الأرجنتيني بيتر رأيت، جاسون ديكسون وماتياس. وأنهت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة خالد سعيد المرزوقي برنامج الختام، الذي سيكون حافلاً بالعديد من الفقرات، وسيفتح النادي أبوابه للجمهور بالمجان، وهناك عدد من العروض الترفيهية، إلى جانب القرية التراثية ومنطقة ترفيهية للأطفال.